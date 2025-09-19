ТСН у соціальних мережах

Світові хірурги приїхали, щоб допомогти Ромчику, який зустрічався з Папою та принцом Гаррі

Унікальна медична місія у Львові: світові хірурги оперують Ромчика, що постраждав від російського ракетного удару

Автор публікації
Фото автора: Марія Кужик Марія Кужик
Роман Олексів

Роман Олексів / © ТСН

Найдосвідченіші пластичні хірурги світу приїхали до Львова зі спеціальною місією. Лікарі з Шотландії, Туреччини, Франції разом з українськими фахівцями оперуватимуть пацієнтів із тяжкими деформаціями обличчя, а саме носа та вушних раковин.

Медики вже провели консультації близько сорока пацієнтів. І розпочали операції. Серед тих, кого беруться оперувати — і 10-річний Ромчик Олексів, який дістав опіки майже половини тіла під час ракетного удару по Вінниці три роки тому.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Марічки Кужик.

У коридорі біля операційної — десятирічний Ромчик із батьком. Хлопчик чекає на чергову операцію. Це той випадок, коли він навіть не сподівався потрапити до цього лікаря, той сам запропонував допомогу.

«Наші колеги з Шотландії бачили в новинах його, як він вітався з принцом Гарі. І оскільки вони спеціалісти, реконструктивні хірурги, одразу побачили певні проблеми на обличчі, зокрема з вухами і зв’язались зі мною, попросили, що вони би хотіли допомогти йому це виправити», — каже завідувач відділення Лікарні святого Пантелеймона Гнат Герич.

Історія Ромчика відома у всьому світі. Він став голосом українських дітей, які постраждали від рук росіян. Зустрічався з принцем Гаррі, Папою Римським, європейськими політиками, давав інтерв’ю світовим медіа. У липні 2022 у Вінниці, коли окупанти вдарили ракетою по середмістю, Рома втратив маму, а сам дістав тяжкі опіки майже половини тіла. Шотландський хірург Кен Стюарт каже — давно хотів особисто познайомитися з хлопчиком.

Ромчик вже побував на консультації. Медики вирішили — проведуть операції на вушних раковинах і приберуть рубці на руках.

«Я на це погоджуюся, це буде для мене корисно. Я буду гарно розтягувати руки, що в мене буде права рука приблизно як ліва, що я зможу грати ліпше на акордеоні», — каже Роман Олексів.

За вихідні пластичні та реконструктивні хірурги з Шотландії, Франції та Туреччини проконсультували близько сорока пацієнтів. І вже цього тижня двадцятьох прооперують — безкоштовно. Для Патріка Аддісона це вже четверта поїздка в Україну в рамках медичної місії.

«Це є привілеєм попрацювати з місцевими хірургами, разом допомагати в надзвичайно складних випадках, пов’язаних із війною, і вчитися одне в одного, щоб зробити все можливе для людей, для військових», — каже він.

Один з тих, кого нині взялись оперувати — військовослужбовець Олег Власюк. У війську він уже 35 років. У 2017 ще під час АТО зазнав поранення і залишився без вуха. Тепер йому обіцяють відновити вушну раковину.

Операції тривають з ранку до вечора. Цього разу майстри пластичної хірургії оперують пацієнтів з деформаціями вух та носа. І кажуть: попри загрозу обстрілів, приїжджатимуть ще. В цьому бачать свою особисту і професійну місію.

