Світові ЗМІ присвятили передовиці подіям в Україні: "Як думаєте, з кого ви смієтеся, містере Путін?"

Не мовчать навіть російські медіа.
Вторгнення Російської Федерації 24 лютого на територію України стало несподіванкою для усього світу - хоч американські розвідки повідомляли про різні дати початку ймовірної агресії Кремля. Світові лідери звернулися з закликом до президента країни-агресорки Володимира Путіна припинити кровопролиття, а напад назвали неспровокованим.
Сьогодні світова преса вийшла з обкладинками, які присвячені подіям в Україні. Вони показують Путіна в образі Гітлера, пишуть про вибухи та плач за вбитими. ТСН.ua зібрала найяскравіші:
Не побоялися заговорити й російські ЗМІ. Деякі з них також присявтили передовицю подіям в Україні.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн