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Світові ЗМІ присвятили передовиці подіям в Україні: "Як думаєте, з кого ви смієтеся, містере Путін?"

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Світові ЗМІ присвятили передовиці подіям в Україні: "Як думаєте, з кого ви смієтеся, містере Путін?"

Фото з відкритих джерел

Не мовчать навіть російські медіа.

Вторгнення Російської Федерації 24 лютого на територію України стало несподіванкою для усього світу - хоч американські розвідки повідомляли про різні дати початку ймовірної агресії Кремля. Світові лідери звернулися з закликом до президента країни-агресорки Володимира Путіна припинити кровопролиття, а напад назвали неспровокованим. 

Сьогодні світова преса вийшла з обкладинками, які присвячені подіям в Україні. Вони показують Путіна в образі Гітлера, пишуть про вибухи та плач за вбитими. ТСН.ua зібрала найяскравіші: 

Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел

Не побоялися заговорити й російські ЗМІ. Деякі з них також присявтили передовицю подіям в Україні.

Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел

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