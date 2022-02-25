Світові ЗМІ присвятили передовиці подіям в Україні: "Як думаєте, з кого ви смієтеся, містере Путін?"

Світові ЗМІ присвятили передовиці подіям в Україні: "Як думаєте, з кого ви смієтеся, містере Путін?"

Не мовчать навіть російські медіа.

Вторгнення Російської Федерації 24 лютого на територію України стало несподіванкою для усього світу - хоч американські розвідки повідомляли про різні дати початку ймовірної агресії Кремля. Світові лідери звернулися з закликом до президента країни-агресорки Володимира Путіна припинити кровопролиття, а напад назвали неспровокованим.

Сьогодні світова преса вийшла з обкладинками, які присвячені подіям в Україні. Вони показують Путіна в образі Гітлера, пишуть про вибухи та плач за вбитими. ТСН.ua зібрала найяскравіші:

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Не побоялися заговорити й російські ЗМІ. Деякі з них також присявтили передовицю подіям в Україні.

Фото з відкритих джерел