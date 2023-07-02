Свіжа риба несе смертельну загрозу: на ринках Дніпропетровщини виявляють продавців-порушників

Рейди триватимуть до зняття рибної заборони, адже продаж риби заборонений навіть із приватних ставків.

На Дніпропетровщині діє тотальна заборона на вилов і продаж риби. Вона поширюється навіть на приватні ставки, які ніяк не сполучені з річками, куди могли потрапити шкідливі речовини після просійського теракту на Каховській ГЕС. Вже понад два тижні спеціальні комісії перевіряють ринки по всій області, шукають заборонений улов, йдеться в ТСН.

На центральному ринку Дніпра під час появи комісії свіжа риба лежить на прилавках, а продавці розбігаються. Та згодом починають переконувати, що риба імпортного походження з документами і не свіжа зовсім, а заморожена. Ятки із свіжою рибою зараз порожні.

Фахівці закликають у жодному разі не брати рибу з рук чи на стихійних ринках, бо після того, що з підривом Каховської дамби потрапило у воду, вживання такої риби може вартувати життя. “Загрожує ботулізмом, якщо риба в’ялена, копчена, ботулізм - це хвороба, яка дуже швидко розповсюджується, захворювання дуже тяжке, із тяжкими наслідками”, - кажуть спеціалісти.

Ботулізм - це хвороба, яка дуже швидко розповсюджується

Повна заборона на вилов та продаж діє на Дніпропетровщині від 16 червня. Рибалити не дозволяють навіть у приватних ставках.

Наслідки підриву росіянами греблі, Дніпропетровщина відчула одразу, вже наступного дня тисячі рибин загинули на сухому дні Каховського моря. Тільки з села Марянське на Криворіжжі тоді вивезли майже тонну мертвих карасів, яких вручну довелось збирати для утилізації.

Після цього рибоохоронні патрулі, щодня виходять на берег Каховського водосховища, аби контролювати ситуацію з мором риби. Щодня перевіряють і ринки по всій області.

За два тижні перевірок, комісія побувала на майже 90 ринках, спіймали трьох порушників, товар вилучили, штрафи наклали.

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