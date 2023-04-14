Своїми піснями збирають не лише тисячі переглядів, а й на дрони для бійців: тріо дівчат підкорює Мережу співом

Дівчата із Черкащини своїм співом збирають на прилади для військових. У тріо організувалися влітку, щоби стимулювати людей і далі донатити на військо. Нині збирають на дрон для знайомого хлопця з села, а той телефоном переказав, що побратими за нагоди теж слухають дівочі співи і вже є улюблена пісня, йдеться в ТСН.

Студентки Ліза та Аліна, школярка Анна - вони з одного села, ходили в одну школу і нині організували тріо "Жоржини". Разом співати почали від літа і підштовхнула їх до цього війна, бо перемогу виборювати ще треба, війську допомагати треба, а люди стали менше донатити.

У першої з пісень тріо вже під вісімсот тисяч переглядів, і тисячі коментарів. Серед коментаторів українські співаки і, навіть, "Пташка" з “Азовсталі”. Дівчата підписують навіщо співають і на що збирають. Уже купили для війська два тепловізори та дрон. “Постійно нагадуємо, що у нас іде збір. Переходьте за реквізитами. На карту, на банку… У нас є все. Ми серйозно підготовлені”, - додають дівчатка.

Студія звукозапису "Жоржин" - це спальня однієї з солісток, під телефон підкладають книжки, виставлють стільці різної висоти і готово. Нині дівчата збирають кошти на дрони для знайомого хлопця Артема, який на Донецькому напрямку. Він з побратимами часто слухає співи дівчат, мають і улюблену - про кохання.

Дівчата записують чергову пісню, бо треба дозбирати на дрони, які допоможуть вибороти перемогу і повернути неушкодженими парубків додому.

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