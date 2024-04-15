"Священна війна" РФ, можливість бунту проти Путіна та заклик США не бити по НПЗ: головне з інтерв’ю секретаря РНБО

Новий секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Литвиненко дав інтерв'ю The Economist. Він, зокрема розповів, чи може Україна піти на територіальні поступки РФ, як диктатор Володимир Путін хоче перетворити Україну на "буферну зону" та про можливий бунт російської еліти.

ТСН.ua зібрав головні заявив Олександра Литвиненка.

Чи можливі територіальні поступки РФ в обмін на мир

Секретар РНБО Олександр Литвиненко наголосив, що поступка Росії територіями в обмін на мир була б "жорстокою зрадою" українців.

Він застеріг західних політиків – найвідоміший приклад кандидат у президенти США Дональд Трамп, – які думають про те, щоб нав'язати Україні передчасну мирну угоду, яка б вимагала відмови від територій.

"Путін брехав, бреше і продовжуватиме брехати. Поступка території Росії в обмін на мир була б жорстокою зрадою українців, які залишилися під насильницькою окупацією. Ще більше невинних людей буде вбито, ще більше кинуто до підвалів", – наголосив секретар РНБО.

Литвиненко також зазначив, що диктатор Путін "захопився" ідеєю завоювання України. Наступного разу, якщо буде пауза у війні він не помилиться, а підготує свою операцію набагато ретельніше, за всіма законами військового мистецтва.

Заклик США не бити по російських НПЗ

Олександр Литвиненко заявив, що удари безпілотниками глибоко всередині Росії є ключовою частиною військової стратегії України у у спробах змусити президента Росії Володимира Путіна припинити напади на Україну.

І хоча Білий дім публічно виступає проти цих операцій, стверджуючи, що вони є контрпродуктивними та ескалаційними, на думку Литвиненка, вони необхідні для збереження тиску на Путіна.

Він наголошує, що на відміну від Росії, Україна не б'є по цивільному населенню. Під ударом лише військові кораблі, військові літаки та нафтова інфраструктура, наголосив він.

Путін хоче перетворити Україну на "буферну зону"

Російський диктатор Володимир Путін досі не відступив від своїх максималістських цілей – "знищити українську державу і перетворити її на буферну зону".

А нещодавнє оголошення Російською православною церквою "священної війни" проти України лише підкреслює цю рішучість, наголосив Олександр Литвиненко.

"Важливо розуміти, що путінізм ще не завершив свою еволюцію. Може бути ще гірше. Якщо Захід не припинить це, то пізніше він заплатить ще більше, до того ж власним життям. Допомога Україні – це не благодійність", - сказав секретар РНБО.

Коли еліта РФ може піти проти Путіна

Секретар РНБО України назвав умову для перевороту в Росії проти диктатора Путіна.

"У керівництві ще чимало раціональних людей. Вони думатимуть і діятимуть, коли зрозуміють, що ціна перебування з Путіним вища, ніж відхід від нього", - вважає Литвиненко.

Секретар РНБО також наголосив, що першочерговим завданням України є одержання реальних гарантій безпеки. В ідеалі це означає членство в НАТО або комплексну угоду про безпеку із США на кшталт того, який вони мають з Філіппінами, Японією чи Південною Кореєю.

Досягти цього під час війни буде непросто, але двосторонні угоди з Великою Британією, Францією, Німеччиною, Італією, Нідерландами, Данією та Канадою можна розглядати як "сходинки" до цієї мети, додав Олександр Литвиненко.

Нагадаємо, Путін віддав наказ взяти Часів Яр до "символічної дати" – росіяни активізувалися та тиснуть на місто (мапа).

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