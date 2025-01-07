Священник ПЦУ закликав ТЦК молитися, щоб піймати більше ухилянтів: подробиці

Представник ПЦУ каже, що попросив військкомів бути милосердними до тих, кого вони зупиняють.

У соцмережах набуло резонансу відео, на якому священник ПЦУ Ярослав Ясенець закликав працівників ТЦК молитись святому Іоанну, щоб той допомагав у пошуку ухилянтів.

"Святий Іоанн-воїн — покровитель воїнів, він допомагає за його благословенням в пошуку загублених речей. Також до нього часто молилися в пошуку зниклих безвісті, зараз це дуже актуально. Також, особливо раніше це було важливо, в пошуку рабів і слуг-втікачів", — розповів Ясенець на своєму каналі.

Та додав: "Зараз у нас рабство скасували, слуг у нас теж практично вже немає, всі у нас наймані працівники, які тільки кричать про свої права, а працювати часто не хочуть. Але Іоанна-воїна просили повернути втікачів-слуг на їхнє законне місце. Це реально допомагало і діяло".

Безпосередньо про пораду ТЦК він сказав наступне: "На сьогодні я пропоную всім працівникам ТЦК молитися і просити святого Іоанна-воїна про те, щоб він допомагав шукати і відловлювати ухилянтів. Тому що ухилянти у нас дійсно є. З різних причин вони є. Це правда. Які поводяться в час великої війни дуже неправильно. Дуже хибно. І до них повинні бути застосовані певні засоби примусу, стримування для того, щоб з великою турботою і любов’ю направляти їх туди, де вони можуть принести максимальну користь".

До цього він додає, що поняття "ухилянт" стало дуже розмитим.

"Ним часто спекулюють, маніпулюють. Чи роблять працівники ТЦК помилки? Безумовно. Чи застосовують вони іноді силу неправомірно? Безперечно. Чи бувають вони іноді жорстокими? Абсолютно. Чи є серед них такі, які просто відсиджуються в ТЦК, щоб не воювати і просто виміщають свою злість і агресію на не дуже винних людях? Та купа такого є, це правда. Ми всі согрішаємо, ми всі хворі на один і той самий гріх. Але ми безперечно розуміємо, що їхня служба потрібна, мобілізація на сьогодні Україні необхідна", — сказав Ясенець.

Резюмуючи, священик попросив працівників ТЦК бути милосердними.

В коментарі для ТСН.ua Ярослав Ясенець підкреслив, що в соцмережах переважно з’явився лише уривок з повного відео, яке він записав.

"Святі допомагають у нашому житті. У різних категорій населення є свої святі покровителі. Я не думаю, що про працівників ТЦК треба говорити, що вони якісь не такі і залишати їх без святого покровителя. Вони виконують важливу роботу", — каже представник ПЦУ.

Та додає: "Ми віримо в ЗСУ, ми кажемо, що вони наші котики, ми кажемо, що на них вся надія з визволення. А звідки ж вони будуть комплектуватись? Є у нас в ТЦК проблеми? Безумовно є. Проблеми є в ЗСУ, і в Раді. Ми ж не можемо судити за проблемними людьми всіх. Звичайно, я молюсь за наші Збройні сили, за представників ТЦК. Коли я з ними проводив духовні бесіди, я просив їх бути милосердними до тих, кого ви переконуєте приєднуватись до ЗСУ. Щоб не було випадків жорстокого затримання, побиття. Але, безумовно, є люди, які зловживають тим, що вони не в армії".

На наше запитання про те, як відреагували користувачі соцмереж на резонансне відео, Ярослав Ясенець сказав наступне: "Реакції були здебільшого негативні. Переважно люди казали, що цей священник такий поганий, підтримує ТЦК, які так погано ставляться до людей. Кілька людей підтримали мене, сказали, що я все сказав правильно".

Резюмуючи, Ясенець додав: "Я сам капелан, щоправда без мандату від церкви. Буквально сьогодні (7 січня — Ред.) у мене в храмі були військові на різдвяній службі. Вони розповіли про ті великі проблеми, які є, і я з болем це слухаю завжди. Але те, що в армії є проблеми, не означає, що нам зараз треба покинути все і перестати воювати".

Священик ПЦУ радить ТЦК молитись, щоб піймати ухилянтів

Раніше повідомлялось про те, що ТЦК можуть мобілізувати навіть заброньованих працівників.

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