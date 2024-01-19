Священник показав свої ампутовані ноги, щоб підтримати пораненого воїна ЗСУ: зворушлива історія

Священник закликає травмованих воїнів не закриватись у собі.

На Прикарпатті священник показав свої ампутовані кінцівки, щоби підтримати пораненого воїна. Отець Іван Теремко втратив ноги 22 роки тому, але це не завадило йому жити повноцінним життям.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Алли Пасс.

Мати воїна розповіла про допомогу від священника

Отець Іван під час освящення будинків селян йорданською водою зайшов в оселю і до Володимира Бойчука. Він служив у 10-тій гірсько-штурмовій бригаді, був важко поранений під Бахмутом. Втратив обидві ноги та руку, говорити на камеру соромиться. Тож з ТСН зустрілася його мати.

"Ми з цим справимся", - каже Лідія Бойчук.

Про те, що їхній священник також без обох ніг у Глушкові знають всі. Але без протезів його ще не бачили. Зняти їх, каже отець Іван, вирішив, аби підтримати бійця.

Володимир Бойчук

"Він сів біля нього на ліжко і почав розмотувати ноги. Нас в кімнаті було пару чоловік і ми всі дивимося, що він робить. Каже - я тобі зараз покажу", - розповідає Лідія.

Лідія Бойчук

Отець втратив обидві ноги у 35 років

Обидві ноги отець Іван втратив у 35 років. Священник із сусіднього села, заметеного снігом, попросив вивезти його звідти. Машиною не доїхати, тож отець Іван взяв підводу. Однак через сильну заметіль коні збилися з дороги.

"У мене були такі маленькі черевички низькі, набрав води, ноги позамерзали. У снігові так ліг і мене позамітало. Я спав, передрімував, але ноги вже не служили", - каже протоієрей Іван Теремко.

Священника знайшли майже через добу. Лікарям довелося ампутувати йому обидві ноги.

"Говорю до дружини: ти знаєш, що ти молода, 2 дітей маленьких. Тобі потрібно мене тут залишати, будувати своє життя, піднімати дітей. А я вже в якомусь сиротинці чи інтернаті", - згадує священник.

Протоієрей Іван Теремко.

З дружиною разом досі. Тож з власного досвіду - священник знає, як важлива підтримка. А ще приклад зізнається, для нього самого переломним моментом стала історія іншої людини.

"Тут жінка була, теж з ампутацією ноги, і їй зробили протез. І вона дитину вродила, каже, і ходить нормально", - каже протоієрей Іван Теремко.

Священник закликає не закриватись у собі

Священник навчився не лише ходити на протезах, як на своїх ногах - у церкві відстоює багатогодинні служби Божі, вдома сам робить ремонти, обробляє город, кермує будь-якою автівкою, і навіть танцює польку та фокстрот.

"Основне бути між людьми, ти повинен жити повноцінним життям. А якщо ти запрешся і замкнешся в собі, це життя не буде, психологічний біль буде тебе вбивати", - каже протоієрей Іван Теремко.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 20:00 за 19 січня 2024 року | Новини України

Нагадаємо, Блаженніший Святослав прокоментував мобілізацію і зневагу до військових.

Читайте також: