Священник з Вінниці опритомнів після нападу, його кривдник виявився психічнохворим: подробиці інциденту

У Вінниці поліція розслідує напад на священника Московського патріархату. Потерпілий вижив, але доправлений до лікарні в тяжкому стані. Щоби затримати нападника, поліцейські були змушені застосувати табельну зброю, бо ж підозрюваний кидався і на них, йдеться в ТСН.

“Високого зросту, чоловік, зайшов на територію храму, почав там щось кричати, перевертати все в храмі, кинув ікони. До нього настоятель, отець Антоній, вийшов і почав робити зауваження, на що цей чоловік небезпечною бритвою порізав священнику Антонію горло”, - розповідає речник Вінницької єпархії.

У храмі був лише касир, який намагався зупинити кров і викликав швидку. Вже непритомного отця забрали в реанімацію. “Привезли у важкому стані і нам було важливо оцінити, чи є ушкодження важливих органів, там проходить трахея, стравохід і важливі судини. Виявлено кровотечу з судин, які розташовані у важливих ділянках шиї”, - повідомляють в лікарні.

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Нападника поліція затримала не одразу, побачивши копів на вулиці, він почав чинити опір. «Зловмисник почав наближатись до правоохоронців, погрожував їм фізичною розправою та вимахував предметом схожим на ніж. Щоб зупинити чоловіка, поліцейському довелось застосувати табельну зброю вистріливши фігуранту у ногу», - заявили в поліції.

Більше в поліції не кажуть, мовляв, тривають слідчі дії. Пораненому священнику 61 рік, служить у Свято–Покровській церкві на околиці Вінниці вже 20 років. В управлінні у справах релігій кажуть, пан отець жодного разу себе не скомпроментував, попри те, що харам Московського патріархату. “За весь період його служіння не спостерігалось ніяких провокаційних дій чи негативних вчинків, ми вважаємо, що це поміркований проукраїнський священник. Багато священників проукраїнських, але залякані, хто що, бо не можуть ще перейти”, - зазначають у відомстві.

У Вінницькій єпархії УПЦ МП чекають результатів слідства. Проте мають свою версію - ніби то, нападнику не сподобалось, що у цій церкві напередодні відспівували загиблого воїна. “Священик Антоній звершував відспівувавання загиблого воїна ЗСУ і є інформація, що цей чоловік ніби-то висловлював протест проти такого відспівування, що в цьому храмі , воїна відспівувати не можна, бо він не належав до цієї церкви, чи був взагалі невіруючий”, - додає речник.

Лікарі кажуть священник прооперований і вже опритомнів, загрози життю немає. Тим часом поліція з'ясувала, що затриманий перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері. Чи осудний він - має з’ясувати слідство.

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