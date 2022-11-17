Священнослужитель-чоботар із Прикарпаття налаштував поставки берців для армійців з-за кордону

Понад 200 пар берців, чобіт, тактичних кросівок розіслав військовим на фронт чоботар з Прикарпаття, і це не рахуючи відремонтованого взуття.

Священнослужитель-чоботар із Прикарпаття налаштував поставки берців для армійців із закордону, але попередньо приводить їх до ладу, бо ж переважно це вже не нове взуття, йдеться в ТСН.

Волонтерити Роман Хромейчук почав з перших днів повномасштабного вторгнення, оскільки боронити батьківщину зі зброєю у руках не міг. Взуття для бійців він збирає по цілому світу, бо попит величезний, а з холодами зростає ще більше.

У маленькій взуттєвій майстерні у центрі Косова завжди черга переважно із жінок - це матері, дружини, подруги тих, хто боронить Україну. “Тепер їм холодно, дуже холодно. Вони мусять перевзутися”, - кажуть жінки.

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Роман Хромейчук чоботарює з 16 років, тож розуміє, в якому саме хлопцям буде зручно. “Взуття американське - мрія кожного бійця мати таке взуття. В мене було 3 бійці, які носили 49-й розмір взуття”, - розповідає чоловік.

Роман не лише чоботар, ще й священнослужитель, воювати не може. Тож у військкоматі сказали, його фронт у тилу. В якому напрямку волонтерити, й думати не довелося - військові та переселенці самі почали приносити йому для ремонту взуття. Для захисників майстер усе робить безкоштовно. “Взутий вояк у добротне взуття, він боєздатний вояк. Бо є танк, є зброя, а немає взуття - ну який із нього вояк?! Босий він же не буде воювати”, - каже Роман.

Не лиш ремонтує, а і купує нове. Першу партію тактичних кросівок купив за власні кошти. Далі звернувся до небайдужих з проханням підтримати ініціативу і понеслося - друзі й геть незнайомі люди з цілого світу допомагають. Хтось перераховує гроші, аби Роман сам купував, хтось пересилає військове взуття - нове чи вживане. Останнє, перш ніж віддати бійцям, чоботар ремонтує. “Вдалося домовитися з військовою частиною американською, що вони дали 30 пар військового взуття. Просто - безкоштовно. 30 пар! Це можна цілий підрозділ взути”, - радіє Роман.

Поступово чоботарня Романа перетворилася на міні-хаб. До військового взуття за потреби Роман тепер додає екіпірування - від водонепроникних бахіл та термобілизни до спальних мішків. Кладе навіть спеціальну пасту, що загоює рани на ногах. Понад 200 пар взуття вже розіслав військовим по всій лінії фронту. Це не рахуючи того, що відремонтував.

Без взуття не боєздатні: чоботар з Прикарпаття скуповує і ремонтує берці для ЗСУ

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