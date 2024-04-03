“Свята канавка” для Путіна: де російська еліта збирається пережити кінець світу – огляд

Один з поплічників господаря Кремля створив такий собі “релігійний клуб” у монастирі під Нижнім Новгородом.

Президент РФ Володимир Путін і його соратники збираються перечекати апокаліпсис у “святій канавці”. Це не метафора, а висновок з дослідження, яке провело видання “Медуза”. Виявляється, путінське оточення вже настільки втратило зв’язок з реальністю, що не лише вірить у свою богообраність, але й готує собі тепле місце, щоб перечекати кінець світу. Для цього один з поплічників Путіна створив такий собі “релігійний клуб” у монастирі під Нижнім Новгородом.

Про таємне місце, в якому Путін планує пережити кінець світу, та про створену Кремлем секту йдеться в ексклюзивному огляді Артема Зябкіна на YouTube-каналі TSN.UA.

Російське керівництво чекає на апокаліпсис і всерйоз шукає порятунку від кінця світу. І схоже, що ці покидьки та кровожери знайшли собі таке “намолене” місце. Ним став Дивеєвський жіночий монастир під Нижнім Новгородом, а точніше – “свята канавка”, яка розташована на території комплексу.

Що відомо про “святе місце”

Це не жарт і не вигадка – наказ збудувати “канавку” ще в 19 столітті видав російський святий Серафим Саровський, який був настоятелем монастиря. Він обіцяв, що антихрист не зможе переступити цю канавку.

“Цю канавку сама Цариця Небесна своїм пояском виміряла. Хто пройде канавку з молитвами та півтораста “Богородиць” прочитає, тому все тут: і Афон, і Єрусалим, і Київ… І як Антихрист прийде, скрізь пройде, а канавки цієї не перескочить. Канавка стане від землі до неба, йому й не можна до вас зійти, ніде не допустить канавка, так геть і піде”, – так нібито говорив сам святий.

Такі “гарантії” заманюють російських чиновників, як мух на діжку гною. Джерело журналістів “Медузи”, яке достеменно знає, хто й коли з російських топів приїздив побачити канавку, слів на їхню адресу не підбирає. Каже, ті “прибацані” всерйоз їздять до канави, щоб знайти спасіння, і навіть придбали землю всередині, вірячи, що ті, хто там будуть, “вознесуться”.

Хто приїздить до “канавки”

Серед поціновувачів канави – російські віцепрем’єри, губернатори та директори “Росатому”. Регулярно там бачать голову уряду РФ Мішустіна, приїздив туди і Путін, зокрема у вересні 2023-го. Напевно, він також вірить у своє спасіння в “канавці”.

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Головним організатором “клубу шанувальників канавки” співрозмовники називають першого заступника голови адміністрації Путіна та так званого “голову політблоку” Кремля Сергія Кирієнка. І, що цікаво, за словами людей з його оточення, Кирієнко сам у цю “пургу” не вірить! Але саме він “завербував” до клубу найвпливовіших його учасників.

Журналісти припускають, що таким чином путінський посіпака створив таку собі “закриту секту”, де дуже зручно збиратися, пиляти бюджети та анонімно “вирішувати свої справи” високим російським чиновникам. Але є й ті, хто замолює там свої грішки цілком серйозно. Кажуть, все більше російських чиновників замінили рибальство чи полювання на багатогодинні посиденьки в трапезних і келіях.

Для чого поплічники Путіна їдуть до монастиря

“Медуза” поговорила з двома близькими до Кремля джерелами – сенатором та урядовцем, а також з людиною, близькою до керівництва путінської партії “Единая Россия”. Всі вони знайомі зі статусними “дивеєвцями” і кажуть, що виїзди до монастиря – це привід зустрітися, поспілкуватися та “вирішити питання в довірчій атмосфері” трапезних і келій.

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Ось що розповідає один зі співрозмовників “Медузи”, знайомий з членами “дивеєвського братства”: “Зараз усі потихеньку продають маєтки в Астрахані, куди раніше було дуже модно приїздити на рибаловлю. Полювання-рибаловля – [ці захоплення] відходять [у минуле], але вони й були не для всіх. Загальних тем у людей не так багато: дозвілля і спорт – усім подобається різне, а релігія — тема більш-менш спільна. Саме релігія, не віра – у “братствах” вірних не так багато. А ось виїхати, відпочити – це будь ласка”.

Цікаво, що монастир у давно забутому богом селі Дивєєві в Нижньогородській області РФ почав потроху обростати інфраструктурою. У грудні 2023 року Путін наказав уряду збудувати в місті Саров, що поблизу цього села, цілий аеропорт, щоб паломникам було зручніше добиратися до святині. Про яких паломників йдеться, ви вже й самі зрозуміли.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ПУТІН НЕ БОЇТЬСЯ АПОКАЛІПСИСУ! Російська еліта знайшла святу канаву, в якій перечекає кінець світу!"

Нагадаємо, так званий “Всесвітній російський народний собор” під головуванням очільника Російської православної церкви (РПЦ) патріарха Московського Кирила видав “наказ”, у якому війна в Україні називається "священною". Після її закінчення "вся територія сучасної України має увійти до зони виняткового впливу Росії".

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