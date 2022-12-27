Святий Миколай та віра у перемогу: для дітей військових у Луцьку влаштували благодійну виставу 

У Луцьку для малюків, батьки яких захищають Україну, організували святкове дійство. "Фонд Ігоря Палиці "Тільки разом" влаштував для дітей виставу та підготував подарунки для малечі.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Триста діток українських захисників зібрали в одному залі. Вони танцювали та плескали під музику. Так і задумано, кажуть організатори. Малечу зібрали, аби розвеселити та поринути разом у казку. Таке дійство влаштував для дітей військовослужбовців "Фонд Ігоря Палиці "Тільки разом". Для малечі закупили майже чотири тисячі солодких подарунків.

"Фонд Ігоря Палиці "Тільки Разом" всіляко допомагає нашим захисникам і напередодні новорічних свят, напередодні різдвяних свят вирішили попіклуватися і про їхніх дітей Ця вистава для наймолодших – дошкільнят. Разом із козаками та звірятами вони намагаються врятувати новий рік. І їм це вдається", - каже голова правління "Фонду Ігоря Палиці "Тільки разом" Катерина Шкльода.

Діти вірять, що добро переможе зло, а Україна - Росію. Також до малечі завітав Святий Миколай. Він ділиться – діти цьогоріч дуже змінилися. І їхні мрії теж. Діти хочуть кінця війни та поразки агресора, а ще - смаколиків.

Маленькій Поліні пощастило – її тато військовий сьогодні поряд. Дівчинка вихваляється, що він у неї сильний та красивий, але трохи вередливий. Для Володимира, який ще у березні записався у добровольчий батальйон, дуже важливо у ці святкові дні – побути разом з родиною.

"Донька рідко мене бачить, то сьогодні вона дуже рада. Вистава їй дуже сподобалася. Така вся на емоціях", - каже військовий Володимир.

Таких вистав для діток військових "Фонд Ігоря Палиці "Тільки разом" влаштував близько десяти. На щастя, жодну з них не перервала тривога і малюки бодай на трішки відволіклися від війни.

Нагадаємо, бойовій медикині вдалося повернути доньку, яку родичі-сепаратисти без дозволу вивезли до Росії. Її брат не хотів повертати дитину та виманював рідну сестру до Росії, де вона могла потрапити до полону.

Також у Слов’янську Донецької області нещодавно трапилася історія, яка не залишила байдужими багатьох українців. Дитина отримала подарунок на свята, проте не випускала з рук маленький окраєць хліба.

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