Святкова молитва, хороводи та шашлики на балконі: як в Умані минули святкування іудейського Нового Року

Святкова молитва, хороводи та шашлики на балконі: як в Умані минули святкування іудейського Нового Року

Святкували хасиди до самого ранку.

Святкова молитва, за нею хороводи і шашлики на балконі — до світанку юдеї зустрічали новий — 5782 рік — Рош га-Шана. Традиційно на це свято до Умані на могилу свого духовного лідера цадика Нахмана з'їхалися десятки тисяч хасидів зі всього світу.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Ранок 7 вересня.

Перша зірка зійшла. А це означає, що юдейський новий рік настав. Шана това — щасливого нового року — вітають один одного хасиди.

За дві години до цього вбрані у біле хасиди йдуть на святкову молитву на могилу свого духовного лідера цадіка Нахмана. Моляться за прощення гріхів.

Поки одні танцюють, інші моляться. Після молитви всі хасиди поспішають на святкову вечерю.

На святковому столі має бути фарширована риба, обов'язково з головою. Фрукти, зокрема яблука, гранати та мед. Аби рік, що настав, був солодким. Заборонено їсти гірке та кисле. А ще хасиди полюбляють смажити шашлик просто на балконах. Але інколи це закінчуються пожежами.

Святкували хасиди до самого ранку.

Новини України: в Умані юдеї до світанку зустрічали новий 5782 рік - як тривали гуляння

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