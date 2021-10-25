Святкували і катались: загиблі підлітки в аварії на Херсонщині знімали свої перегони на швидкості 140 км

Святкували і катались: загиблі підлітки в аварії на Херсонщині знімали свої перегони на швидкості 140 км

Знайомі загиблого водія розповідають, що хлопчика часто їздив за кермом.

В Херсонській області позашляховик, за кермом якого був 15-річний підліток, злетів із дороги й увігнався в дерево. Із 6 хлопців, що були в машині, на місці загинули 4. Іще двох 17-річних парубків із травмами забрала "швидка".

Про це йдеться в ТСН. 19:30.

В Мережі з’явилось останнє відео, яке знімали самі хлопці перед автотрощею й виклали в соцмережі. У салоні позашляховика - шестеро друзів. За кермом 15-річний підліток. На спідометрі швидкість за 140 кілометрів за годину.

Позашляховик злітає з дороги і вганяється в дерево. Удар такої сили, що авто розриває на шматки. Водій та троє друзів гинуть на місці. Майже всі хлопці з одного селища Велика Олександрівка. «За кермом автомобіля перебував 15-річний підліток. Водій, та пасажири, яким 15, 20 і 21 рік загинули на місці ДТП», - розповідають в місцевій поліції.

Двоє 17-річних юнаків вижили. Один із них із травмами середнього ступеня тяжкості в лікарні Великої Олександрівки.

«Він зовсім нічого не пам’ятає, він пам’ятає тільки вихід з дому, як він пішов гуляти», - розповідає мама одного із юнаків.

Цьому парубку пощастило, кажуть лікарі, в нього лише рвані рани. А от другий потерпілий - у реанімації.

Усі хлопці були з небідних родин. Позашляховик належав дядькові одного з них. Попри 15-річний вік, його часто бачили за кермом цієї машини. «Вмів і добре керував машиною. Весь час проводилися бесіди з дітьми, що без дозволу дорослих, без прав, не можна за кермо сідати», - переконує директорка школи, де вчився загиблий.

Не на камеру люди розповідають, у цей вечір юнаки відзначали день народження одного з них. «Був у друга день народження, то вони випили і поїхали кататися», - розповідають знайомі парубків.

Звідки неповнолітні взяли спиртне, чому гналися вночі трасою і де були їхні батьки, селяни губляться в здогадках.

Усіх чотирьох хлопців поховали сьогодні. Поліція з’ясовує, яким чином за кермом автомобіля опинився неповнолітній.

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