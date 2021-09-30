Святкували парубоцьку вечірку і не помітили, що водій п’яний: подробиці аварії туристичного авто в Карпатах

Весілля відкладати через подію не будуть

Туристичний бус перекинувся на Львівщині. П’ятеро людей зазнали травм. Серед них був і наречений напередодні весілля. Аварія сталася в селі Волосянка поблизу курортного міста Славське. У поліції вже з'ясували: водій був напідпитку.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Стан потерпілих у ДТП різний - один лікується амбулаторно, травми в нього нетяжкі, але трьох людей шпиталізували. Вони у стані середньої важкості, у них переломи і забої. У Стрийській райлікарні перебуває пацієнт з черепно-мозковою травмою.

«Стан зараз є середньої важкості, множинні численні садна обличчя і черепно-мозкова травма, стабільний. Він має медикаментозну терапію, думаю 2-3 дня і він піде на амбулаторне лікування, якщо все буде добре», - запевнив нейрохірург Стрийської центральної районної лікарні Петро Левко.

Сам постраждалий на ім’я Назар, розповідає, що приїхав з друзями до Карпат на добу відсвяткувати парубоцьку вечірку напередодні весілля. Разом хотіли зійти на гору Високий верх, вона дуже популярна серед туристів. Там є підіймач, але на саму вершину він їде довго. Тож заради економії часу і екстриму туристи часто користуються послугами джиперів. У приватній садибі, де компанія зупинилась, попросили власника знайти їм водія, щоб той вивіз їх на гору.

Новини України: у Львівській області перекинувся туристичний бус - п'ятеро людей зазнали травм

«Перший раз він заглох, спочатку там на підйомі вгорі, ми його завели з 3 разу, він ледь не скотився в кювет, але сіли і поїхали далі. Вже на самій горі, не знаю, з якої причини, він з’їхав з ґрунтової дороги в кювет і нас повикидало. Там півтора метра на пів метра була така глибока яма, але трава була досить висока, я не знаю, може він не зауважив, хотів перескочити, без поняття», - розповідає Назар.

Автомобіль перекинувся на висоті біля 1200 метрів. Звідси травмованих туристів звозили рятувальники. І дійсно - вже офіційно відомо, що водій був п’яний. Він теж травмований, під вартою. Що кермувальник був нетверезий, туристи не помітили, інакше, кажуть, не сідали б у авто.

А щодо весілля, яке мали святкувати у цю суботу, - воно таки відбудеться, кажуть постраждалі. Наречений отримав лише кілька синців, тож готовий йти до РАГСу.

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