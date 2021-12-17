Свято наближається: Львів та Київ готуються запалити святкові ялинки (відео)

Поряд із ялинками запрацюють вже традиційні різдвяні ярмарки.

Вже сьогодні у деяких містах України розпочинаються зимові святкування. Зокрема у Львові о 16:00 мають запалити головну ялинку міста.

Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, подарував 17-метрове дерево з власного подвір’я мешканець Львівщини. Напередодні його встановили, сьогодні ще будуть закінчувати декор. А поряд, як і щороку, - різдвяний ярмарок з сувенірами та усілякими смаколиками.

У Києві окрім ярмарки на Софійській площі відкриють ковзанку, а над головною ялинкою країни у вигляді куполу засяє понад 60 тисяч ліхтарів. Від верхівки звисатимуть планети, а внизу довкола дерева буде вертеп. Запрацює усе це вже завтра о 18 годині, коли вогнями засяє і уся ялинка.

У містах України готуються засвітити новорічні ялинки

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