Свято обернулось трагедією: що відомо про наїзд позашляховика на людей на параді у США

Свято обернулось трагедією: що відомо про наїзд позашляховика на людей на параді у США

Загинуло п'теро осіб.

В американському штаті Вісконсин позашляховик на повній швидкості зніс учасників різдвяного параду. Щонайменше п'ятеро загиблих і понад 40 осіб поранено, з яких 12 - це діти. На місці працюють слідчі. Вони мають з’ясувати: чи був був нещасний випадок, чи теракт.

Детальніше про трагедію - у сюжеті ТСН.Ранок за 22 листопада.

Трагедія сталась у місті Вокеша о 16:39 за місцевим часом. На дорозі, де йшла святкова різдвяна хода, з’яввився червоний позашляховик. Автівка, не збавляючи ходу, пролетіла є дорогою. На узбіччі - повно людей, багато - дітьми. Маленька дівчинка витанцьовує просто на дорозі: позашляховик оминає дитину, але за мить врізається у натовп.

"Япідбігла до вікна. Там хаос, крики. Вибігла з квартири. Кругом на вулиці лежать люди, діти. Хтось когось накриває простирадлом, хтось плаче. Всі кричать. Ніхто точно не розуміє, що відбулося", - каже очевидиця трагедії.

Загинули п'ятеро людей, а ще понад 40 поранені. Усіх потерпілих шпиталізували. Медики кажуть, що троє у критичному стані.

Новини світу: у штаті Вісконсин позашляховик на повній швидкості зніс учасників різдвяного параду

Свідком наїзду став офіцер поліції. Саме він відкрив вогонь по некерованій машині. "На даний момент підозрюваний затриманий і його допитують, але це лише початок слідства", - розповів шеф поліції міста Вокеша Ден Томпсон.

До розслідування долучилось ФБР Втім, поки що невідомо, чи це був зумисний наїзд. У Білому домі повідомили, що стежать за ситуацією. У Вашингтоні керівництву штату та міста також запропонували допомогу з розслідуванням.