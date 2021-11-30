Свято смаку: кияни поласували стравами від шеф-кухаря з Мішленівською зіркою

Зірка Мішлену у світі кулінарії вважається найвищою нагородою.

Годував Девіда Бекхема, принца Гаррі з Меган Маркл та інших всесвітньо відомих людей. А нині - приїхав до Києва, щоб нагодувати всіх охочих і спроможних заплатити за зіркову вечерю. Іменитий шеф-кухар з Мішленівською зіркою Оллі Дабу приготував меню з п’яти страв в одному зі столичних ресторанів і обмінявся досвідом з українськими шефами. Які на смак страви від відомого шефа і чи може Мішленівська зірка з'явитися в Україні, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 29 листопада.

Оллі Дабу - британський шеф-кухар. Два ресторани, у яких він працював, отримали по Мішленівській зірці. Нині він у столиці. Найяскравіші враження у англійця від місцевого базару.

Тим часом - у меню тартар з телятини з маринованою голландською цибулею, лобстер в екзотичному соусі, морський чорт з товченою бруквою, смажене молочне порося та десерт з темного шоколаду і солоду. Ціна за п'ять страв - чотири тисячі гривень

Завдання- нагодувати 60 гостей. Британцю допомагають 18 українських шефів - намагаються запам'ятати всі нові техніки і поєднання смаків

Серед страв високої кухні біля молочного поросяти лежить чорний пудинг, як його називає англієць. Питаємо українського шефа, чи то часом не кров'янка? Каже, саме вона, але трохи інакша.

Суху кров британець привіз із собою. Також кілька різновидів оцту та спецій. Решта - українські продукти. Страви кажуть, важливо подавати під правильним кутом. Офіціантам дають чіткі рекомендації навіть про силу того, як ставити тарілку на стіл. Останні штрихи - на відкритій кухні, де гості можуть встати і подивитися.

Лише за такий комплект смаків і сервісу, каже Оллі, можна отримати відзнаку Мішленівською зіркою

Зірка Мішлену у світі кулінарії вважається найвищою нагородою. Близько ста років тому, виробники шин під однойменною назвою відмічали так ресторани поблизу дороги, де водії можуть смачно поїсти. З роками відзнака для ресторанів і кухарів стала такою важливою, що коли у 1966 році паризький ресторан втратив одну свою зірку, його власник покінчив життя самогубством.\

Мішленівські інспектори бронюють анонімно, ніколи не знаєте де і коли. Найбільше таких ресторанів у Токіо, Парижі, та Нью-Йорку. В Україні поки що немає жодного. Причин, кажуть, кілька. Перша , щоб колись мішленівські інспектори завітали у якийсь ресторан міста, країна має звернути на себе увагу. І роками місто має платити внесок за договором з Мішленом. Скільки - це таємниця. За чутками - цей внесок може сягати п'яти мільйонів євро на рік. І за мішленівськими правилами, після отримання зірки, їжа у ресторані має коштувати дорожче. А це, за словами наших шефів, не підходить для українців. Тому поки що керуються іншою нагородою.

Гості вечора кажуть, що мішленівський шеф - є мішленівський шеф. Тож 4 тисячі гривень, витрачених на вечерю, не шкодують.

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