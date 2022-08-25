Свято у вигнанні: як українці провели День Незалежності у Німеччині та Польщі

Цього року мільйони українців відзначали День Незалежності не вдома.

За шість місяців війни, від початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого, країну покинули 11 мільйонів громадян, за оцінками ООН. За кордоном українці активно розповідають про війну, яку Росія веде проти України, а також долучаються до масових акцій.

Як святкували День незалежності у Польщі і Німеччині, які прийняли найбільше біженців, - у сюжеті ТСН.

Німеччина

У Берліні українці готуються пройти містом Парадом Свободи. Так українці в Німеччині святкують День Незалежності країни, з якої виїхали через війну. Українці сплели маскувальну сітку, під якою несуть банери з назвами українських міст, які опинилися під окупацією та які нині захищають наші воїни.

Хід почали із хвилини мовчання. Саме так дякують українським військовим, а надто тим, хто за свободу України розплатився власним життям. Кілька тисяч людей стали на коліна

Учасники ходу вигукували гасла на підтримку України, пошани до воїнів, волонтерів, медиків, а також вимагали звільнити полонених із "Азовсталі".

До Бранденбурзьких воріт українці йдуть із малими дітьми та навіть із чотирилапими біженцями, яких забирали з собою за кордон. На Паризькій площі свічками викладають слово "Україна" і співають національний гімн.

Завершилася акція живим ланцюгом. Учасники ходи зі свічками в руках вишикувалися ланцюгом, який розтягнувся від представництва Єврокомісії і до посольства Украіни.

Польща

Багатотисячне віче з нагоди Дня Незалежності Украіни відбулося і в Польщі. У Варшаві Замкова площа забарвилася у кольори українського прапора: сині та жовті там були прапори, віночки, сережки, кульки та вишиванки. Тисячі українців вийшли на акцію, щоб сказати на весь світ: "Слава Україні. Слава ЗСУ. Українці єдині, сильні, непереможні і незламні".

На площі розгорнули величезний українсткий стяг. У руках люди мали плакати з написами "Путін вбивця", "Збережіть "Азовсталь". Багатотисячне віче просить світ дати Україні зброю і визнати Росію країною-терористкою.

Президент Польщі Анджей Дуда своє відеозвернення почав українською: "Великий народе України! Польща сьогодні солідарна з вами. Україна боронить свою незалежність, виганяючи російських агресорів. Знаю, що переможете. Ми, поляки, віримо, що вільна Україна, відбудована після знищення буде тішитися добробутом і європейській спільноті".

Українці вдячні полякам за дах над головою, за навчання, за роботу, за тепло і співчуття, які щодня відчувають ось уже пів року.

Серед українських біженців на площі і поляки. Війна в Україні для них не чужа і не десь далеко. "Ви боротеся і за нашу свободу теж. Ми дуже вас підтримуємо, тримаємо кулаки. Мені 79 років. Я не пам’ятаю війни, але знаю, що то не були найліпші часи. Тому сердечно вам співчуваю і намагаюся щось робити, аби хоч трохи вам допомогти", - сказала участиця заходу.

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