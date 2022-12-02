"Свято-Успенську Києво-Печерську лавру" зареєстровано як монастир ПЦУ: що це означає

"Свято-Успенську Києво-Печерську лавру" зареєстровано як монастир у складі Православної церкви України. Про це 2 грудня повідомив речник ПЦУ Євстратій Зоря на своїй сторінці у Facebook.

Відповідні дані були внесені до Єдиного державного реєстру (45081205).

Він пояснив, що релігійна організація – чоловічий монастир "Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра" був створений у травні 2022 року Священим Синодом ПЦУ.

"З метою відновлення історичної справедливості, подолання наслідків неканонічного підпорядкування української святині владі Московському патріархату Священиий Синод ПЦУ на своєму засіданні 23 травня 2022 р. (постанова №30) ухвалив рішення про створення у складі Помісної Церкви релігійної організації – чоловічого монастиря "Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра". Тоді ж Синод доручив Блаженнійшому Митрополиту Епіфанію звернутися до Кабінету міністрів України з проханням надати один з храмів Лаври у її верхній частині для богослужінь, а певні приміщення – для монастирської діяльності", – написав Зоря.

Речник ПЦУ додав, що "Митрополит Київський і всієї України за посадою є священно-архімандритом, тобто канонічним і духовним керівником Київської Лаври. Також рішенням Синоду Блаженнійший Митрополит Епіфаній призначений очолювати монастир як юридичну особу".

Фото: Facebook/Євстратій Зоря

ТСН.ua уточнив, про що йдеться та яке це має значення для вірян.

Як пояснив нам представник пресслужби Православної церкви України Констянтин Москалюк, йдеться про реєстрацію монастиря ПЦУ як юридичної особи на території Києво-Печерської лаври.

"Йдеться про територію Лаври – зареєстровано монастир ПЦУ. Простіше кажучи, це наш монастир, який зареєстровано на території Києво-Печерської Лаври, і відповідно його очільником є Предстоятель", – каже Москалюк.

Він уточнив, що наразі не йдеться про передачу ПЦУ якогось конкретного храму. "Йдеться про реєстрацію монастиря на території як юридичної особи. Про храм не йдеться, ми просили про передачу якогось храму, але, я так розумію, ще конкретно не визначили, який це буде", – сказав він.

Своєю чергою голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (МП) Климент каже, що була зареєстрована нова юридична особа.

"Багато років тому була зареєстрована юридична особа "Києво-Печерська лавра Київській патріархат", тепер вони зареєстрували "Києво-Печерська лавра ПЦУ". Вони можуть зареєструвати будь-яку релігійну організацію з такою назвою. Це не означає, що в результаті цього ліквідована Києво-Печерська лавра УПЦ. Вони зареєстрували монастир як юридичну особу, але це не означає, що інший монастир, який був зареєстрований до цього, ліквідується. Монастир з такою назвою може бути хоч в Китаї, хоч де. Це релігійна громада", – зазначив Климент.

Очільник Мінкультури Олександр Ткаченко заявив, що наразі не йдеться про передачу Києво-Печерської лаври.

"Насправді відбулась реєстрація юридичної особи ПЦУ на території Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", в монастирі, який розташований навпроти території Верхньої Лаври і входить до відання заповідника", - пояснив він.

Ткаченко розтлумачив: "Новостворена юридична особа "СВЯТО-УСПЕНСЬКА КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА (ЧОЛОВІЧИЙ МОНАСТИР) УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ)" з кодом ЄДРПОУ 45081205 зареєстрована за адресою вул. Лаврська, 14 (Церква Феодосія Печерського, що безпосередньо поруч із Верхньою Лаврою). На це є належна згода Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Подані для реєстрації нової юридичної особи документи відповідають чинному законодавству. Законодавство забороняє реєстрацію тотожних назв, але схожі назви дозволені. Реєстрація нової юридичної особи не створює нових майнових прав".

Він також додав, що власність всієї Києво-Печерської Лаври перебуває у володінні держави.

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