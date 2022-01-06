Святвечір: як приготувати кутю, аби добре смакувала та які повір'я з нею пов'язані

Святвечір: як приготувати кутю, аби добре смакувала та які повір'я з нею пов'язані

Готувати кутю - традиція ще дохристиянська, а сама страва - символічна.

Уже завтра українці відзначатимуть Святвечір. Традиційно збиратимуться сім'ями та куштуватимуть 12 пісних страв. Головною ж серед усіх - здавна вважається кутя. Її ще називають багатою. Куштувати кутю починають лише з першою зорею.

Про те, як приготувати кутю, аби добре смакувала та які повір'я - з нею пов'язані - 5 січня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Рецептів приготувань - не злічити, але є й традиційний:

можна готувати кутю з рису, вівсянки, пшениці;

перед приготуванням пшеницю потрібно залити холодною водою на 10-12 годин;

варити 3-4 години, трохи підсолюючи;

кілька ложок меду розчинити в теплій воді і додати до звареної пшениці;

цукор та проварений мак подрібнити в блендері (можна це робити вручну) та теж додати до куті;

також можна додати корицю, кокосову стружку, горішки та родзинки;

прикрасити страву можна чорносливом, курагою або фініками.

Готувати кутю - традиція ще дохристиянська, а сама страва - символічна.

Кутю часто ставили під образами - на найпочеснішому місці. Їсти її збиралися всією родиною. Першим куштував господар. Але спочатку підкидав кашу аж до стелі: скільки зернинок і маку там приліпиться - стільки буде рою, а зерно - це на врожай.

Як приготувати смачну кутю на Святвечір і які повір'я з нею пов'язані | Новини України

Молоді ж незаміжні дівчата на куті в Святвечір навіть ворожили. Брали у жменю кутю, виходили за поріг і слухали: де загавкає, де щось застукає, загрюкає - туди заміж виходила дівчина.

А ще кутю давали курям, щоб краще неслися, та худобі. На ніч же - обов'язково залишали миску зі стравою на столі. Коли вже всі поїли, то залишали немиті ложки і перевертали їх денцем до миски. Люди вірили, що прийдуть до них небіжчики і померлі родичі і будуть пригощатися кутею.

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