Наслідки атаки на Дніпро / © Олександр Ганжа

Реклама

Російський «Шахед» 24 березня атакував багатоповерхівку у Дніпрі. Відомо про 9 потерпілих, серед них 1,5-річний хлопчик. Наразі на місці події працюють екстрені служби, а людям надають допомогу.

На місці удару працює кореспондентка ТСН Ольга Павловська.

14-поверхівка у Дніпрі зазнала серйозних пошкоджень після атаки російського «Шахеда». Пожежу наразі вдалось загасити, зруйновано 2 квартири, ще з десяток серйозно пошкоджено.

Реклама

«На щастя, вдалось уникнути загиблих. Є 9 поранених, серед них півторарічний хлопчик. Літнє подружжя у лікарні в тяжкому стані», — каже Ольга Павловська.

Усе сталось вранці, чимало людей було вдома.

«Я гуляла біля дому. Збиралась з собакою виходити на інший бік і тут такий свист та вибух. Ми забігли за стіну, посипалось каміння», — каже жителька Дніпра.

«Збиралась на роботу у дитячому садочку. Зібралась і тут — вибух», — каже місцева.

Реклама

Наразі обстежують багатоповерхівку, щоб розуміти у якому вона стані.

