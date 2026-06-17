Сибіга зробив заяву про мирні переговори з Росією та позицію США: "Закінчується терпіння"

Андрій Сибіга / © МЗС України

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів, що під час засідання G7 партнери підтримали нашу країну. Також він наголосив, що без США неможливо досягнути справедливого миру для України.

Про це він сказав у коментарі ТСН.

Про що говорили на засіданні G7

«Ми використовуємо кожен шанс, кожну зустріч, щоб досягти справедливого миру. Перший висновок за результатами зустрічей — це змінився перебіг думок щодо оцінки ситуації в Росії, щодо оцінки наших мирних зусиль. Точно можу вам сказати, що за столом перебували однодумці. Єдиною перешкодою для миру сьогодні є Росія. Друге — це підтримка України із зобов’язаннями щодо ППО та підтримка нашої енергетичної інфраструктури. Третє — це тиск на Росію. Сьогодні було озвучено про два пакети санкцій від Британії та Канади. Ми вітаємо слова президента Трампа про санкції проти РФ після стабілізації ситуації в Ормузькій протоці», — сказав Сибіга.

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Що відомо про мирні ініціативи

Він додав, що деякі країни готові допомогти Україні з ППО, проте поки не розповів подробиці.

Сибіга зазначив, що іноземні партнери погоджуються з українською позицією щодо оцінки ситуації на полі бою.

«Сьогодні сісти за стіл перемовин для Росії — це їхній шанс, аби втримати ситуацію під контролем у своїй країні. Але це буде складно, виходячи із тим, що є на полі бою. Зараз перевага Росії у людській силі на полі бою — більше не перевага», — сказав міністр.

Сибіга додав, що без США нереалістично досягти справедливого миру для України.

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Він додав, що за закритими дверима «звучали нові речі».

«Мені здається, що у наших партнерів завершується терпець. Мені здається, що у США є межа толерувати ось ці маніпуляції з боку РФ, відкидати мирні зусилля. Україна має реалістичні пропозиції. Ми готові до перемир’я та завершення війни, маючи армію, оборонку та тверду підтримку наших союзників», — сказав Андрій Сибіга.

Як пише Telegraph, на тлі зростання втрат на фронті та економічних труднощів Москва, ймовірно, втратила шанс завершити війну на більш вигідних для себе умовах.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: У США ТА ЄВРОПИ УРИВАЄТЬСЯ ТЕРПЕЦЬ! Таємні домовленості Зеленського і Трампа! | ТСН 22:00 16 червня

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