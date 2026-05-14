Сильні вибухи, пожежа та багато поранених: РФ вдарила двома "Шахедами" по будинку в Івано-Франківську (відео)

Наслідки атаки по Івано-Франківську

Від вчорашньої атаки оговтується Івано-Франківськ. Там росіяни прицільно вдарили «Шахедами» по житловій багатоповерхівці. Повністю знищено кілька квартир, вибито десятки вікон.

Кореспондентка ТСН Алла Пасс побувала на місці влучання і готова розповісти більше.

Подвійне влучання в серце міста

Житлова багатоповерхівка, що стала ціллю ворога, розташована у самому центрі Івано-Франківська. Окупанти діяли підступно: спочатку в будинок влучив один дрон, а за лічені хвилини — другий. Мешканці квартир, які опинилися в епіцентрі вибухів, кажуть, що врятувалися лише завдяки диву.

Внаслідок атаки виникла сильна пожежа. Вогнеборці працювали в екстремальних умовах, рятуючи людей із задимлених осель.

За останніми даними, травми отримали десятеро людей. Одна з літніх мешканок будинку дістала легкі поранення. Проте більшість потерпілих — це перехожі, які на момент вибуху перебували на вулиці.

Масштаби руйнувань та допомога людям

Вибуховою хвилею пошкоджено не лише цільовий будинок, а й довколишні споруди та приміщення місцевого університету. У будівлях вибито десятки вікон.

Наразі на місці працюють фахівці міськради, які проводять огляд пошкоджених квартир. Вони мають вирішити, чи підлягають оселі відновленню. Тих мешканців, які через атаку залишилися без даху над головою, міська влада вже поселила у готель.

