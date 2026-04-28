Сили оборони через бюрократію залишились без важливої зброї: подробиці

Дефіцит наземних роботизованих комплексів (НРК) на фронті став критичним. З початку року у Силах Оборони заявляють про мізерні поставки або їх повну відсутність. Це роботи, які здійснюють логістику: доставляють боєприпаси та їжу, вивозять поранених та загиблих із «кіл-зон». У Міноборони проблему визнали та пообіцяли збільшити закупівлі, але бійцям НРК потрібні вже зараз.

Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко розбиралася, як зміни в законодавстві залишили фронт без «залізних конячок».

Чому НРК важливі і як виник дефіцит

Вони доставляють провізію, вивозять поранених та навіть допомагають брати в полон окупантів. Перші НРК з’явились на фронті 2 роки тому. Тепер це цілі батальйони, що взяли на себе левову частку логістики, особливо коли «кіл-зона» сягає 30 кілометрів.

Але на роботів активно полюють ворожі FPV.

«Якщо ми хочемо виконувати хоча б одну місію за добу, ми маємо розраховувати, що у нас є хоча б один дрон, який ми готові втратити за добу», — каже Писарь, командир роти НРК 25-ї Січеславської бригади.

По-друге, масштабування підрозділів відбулося швидше, ніж держава встигла зреагувати.

«Ми масштабувались за пів року в сотні підрозділів. Потреба виросла в тисячі разів. Держава зі своєю махіною фізично не здатна переварити такий темп. Тому маємо проблему», — каже «Електрик», командир батальйону НРК 93-ї бригади «Холодний Яр».

Податковий абсурд: робот чи електрокар?

Третя і найболючіша причина — провал централізованих закупівель через зміни в законах. Депутати повернули 20% ПДВ на електрокари, а митна система бачить НРК саме так — як електротранспорт.

«Митна тарифна система бачить ці комплекси як електрокари. Тобто є ознаки — шасі, колеса — які не дають можливості розмитнювати їх без ПДВ», — каже Олексій Леонов, народний депутат.

Що роблять військові в умовах дефіциту

Поки бюрократи узгоджують процедури, бійці «вигрібають» старі запаси та лагодять те, що інші списали б на брухт.

«Зараз при дефіциті шаленому, коли нема на чому їздить, то вже приходиться їздить на такому гівні», — йдеться у сюжеті.

У 25-й бригаді навіть розробили спеціальний дрон-евакуатор, щоб витягати підбитих роботів із зони обстрілу.

«Цей дрон може під’їхати без втручання людини, зачепити поломаний і згорівший дрон, який залишився на полі бою», — каже Писарь.

Офіційна відповідь та плани на майбутнє

У Міноборони на запит ТСН відповіли синхронно із заявою міністра: ПДВ справді зсунуло строки контрактування. Проте плани амбітні.

«На початку року зміни в податковому законодавстві вплинули на частину НРК — вони підпадають під ПДВ, що потребувало перегляду цін і зсунуло строки контрактування. Зараз працюємо над комплексним вирішенням цього питання. За збільшеною потребою законтрактуємо 25 000 НРК. Це вдвічі більше, ніж за весь 2025 рік. АОЗ уже уклала 19 контрактів на 11 млрд грн з виробниками», — написав міністр оборони Михайло Федоров.

Водночас, держава залишила можливість прямих закупівель НРК через DOT-Chain Defence та Brave1 Маркет, де підрозділи можуть закуповувати дрони за рахунок е-балів І АОЗ покриває ці потреби державним коштом.

Втім, це ті самі гроші, за які раніше підрозділи купували здебільшого повітряні дрони. Що в десятки разів дешевші на НРК. Тепер вимушені ділити суму між тими засобами, що літають у повітрі та уражають ворога, і тими, що їздять по землі та допомагають логістиці.

