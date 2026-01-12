Син копа чи агент ФСБ?: нові подробиці різанини у школі Києва

Напад у київській школі: поліція перевіряє зв’язок підозрюваного зі спецслужбами РФ / © Поліція Києва

Інформація, поширена деякими ЗМІ про те, що учень, який підозрюється у нападі на вчительку та однокласника у київській школі, начебто є сином поліцейського, не відповідає дійсності.

Про це повідомили в коментарі ТСН.ua поінформовані джерела в правоохоронних органах.

Перевіряється інформація про те, що хлопець може бути сином колишнього правоохоронця.

В телефоні учня виявили листування, яке може свідчити про його зв’язки зі спецслужбами Росії. Наразі поліція з’ясовує, чи був цей напад здійснений після впливу на школяра відповідних ворожих спецслужб.

Нагадаємо, в одній із шкіл Києва учень із ножем напав на вчительку та однокласника.

Поліція відкрила справу за статтею про замах на вбивство та виявила у телефоні підлітка підозрілі контакти.

Згодом стало відомо, що вчителька перебуває у важкому стані.