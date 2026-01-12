- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 1634
- Час на прочитання
- 1 хв
Син копа чи агент ФСБ?: нові подробиці різанини у школі Києва
Спецслужби РФ могли курувати учня, який вчинив різанину в школі Києва.
Інформація, поширена деякими ЗМІ про те, що учень, який підозрюється у нападі на вчительку та однокласника у київській школі, начебто є сином поліцейського, не відповідає дійсності.
Про це повідомили в коментарі ТСН.ua поінформовані джерела в правоохоронних органах.
Перевіряється інформація про те, що хлопець може бути сином колишнього правоохоронця.
В телефоні учня виявили листування, яке може свідчити про його зв’язки зі спецслужбами Росії. Наразі поліція з’ясовує, чи був цей напад здійснений після впливу на школяра відповідних ворожих спецслужб.
Нагадаємо, в одній із шкіл Києва учень із ножем напав на вчительку та однокласника.
Поліція відкрила справу за статтею про замах на вбивство та виявила у телефоні підлітка підозрілі контакти.
Згодом стало відомо, що вчителька перебуває у важкому стані.