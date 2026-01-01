Син убив батька, а його співмешканка загинула за нез’ясованих обставин: подробиці злочину

Поліція / © Національна поліція України

У селі Великі Будища Миргородського району Полтавщини, за словами місцевих мешканців, начебто сталося вбивство: син вбив батька, а також за нез’ясованих обставин загинула його співмешканка.

Про це повідомили ТСН.ua місцеві мешканці.

За словами односельців, син раніше вже відбував покарання у в’язниці за вбивство іншої жінки.

В той же час як проінформував ТСН.ua речник поліції Полтавської області Юрій Сулаєв, у селі Великі Будища зараз працює поліція, задіяна слідчо-оперативна група, з’ясовуються всі обставини та перевіряється достовірність повідомлень від мешканців села.

Інші подробиці у поліції пообіцяли повідомити пізніше.

