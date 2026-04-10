Син загинув на фронті, чоловік помер від горя, землю забрали: мати воїна з Одещини шокувала історією

Мати загиблого воїна відстоює право за земельний пай родини / © ТСН

Наталія Петрівна Мозолєва з міста Кілія на Одещині у лютому 2023 року на фронті втратила сина Олексія Мозолєва. Через кілька місяців не стало її чоловіка Олексія, який був ліквідатором на Чорнобильській АЕС та помер через онкологію. Коли жінка після подвійного горя взялась оформляти спадщину, то була шокована, адже виявилось, що два земельні паї більше не належать родині.

Жінка спочатку втратила сина на фронті, а потім чоловіка

Наталія Петрівна розповідає, що 2019 року її чоловік захворів на онкологію. Хвороба була складною та вимагала лікування, проте родина справлялась.

У 2022 році, коли почалась війна, її сина Олексія Мозолєва мобілізували. Він був сапером та розміновував звільнені території Миколаївщини. Проте у лютому 2023 року сталась трагедія. Олексій під час виконання бойового завдання отримав важкі травми. Медики намагались врятувати воїна, однак 22 лютого 2023 року чоловіка не стало. Олексію було лише 27 років. За захист Батьківщини його нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно.

«Мого чоловіка дуже підкосила загибель сина. Після цієї трагедії він не ходив. Чоловік прожив тільки кілька місяців і 26 квітня його не стало», — розповідає Наталія Петрівна.

Коли почала оформляти спадщину — дізналась, що землі у родини більше немає

Жінка зазначає, що вона була у жахливому стані, адже втратила одразу і сина, і чоловіка.

Наталія Петрівна розповідає, що у липні вона почала займатись оформленням спадщини і дізналась, що земельні паї її чоловіка більше не належать родині.

«Так я дізналась про рішення суду. Ситуація там така: ці люди, які заволоділи землею, нібито позичили моєму чоловіку гроші на лікування під заставу земельних паїв. 17 березня, коли мій чоловік уже не міг не те, що ходити, а й навіть говорити, він нібито уклав мирову, за якою передав один пай цим позичальникам. Але це неможливо: і медичні працівники, які до нас ходили, і сусіди можуть підтвердити, що в останні дні чоловік був у дуже тяжкому стані та не міг нічого підписати», — розповідає Наталія Мозолєва.

Наталія Петрівна стверджує, що у мировій угоді підпис чоловіка не схожий на його.

«Чоловік мені нічого не казав про ці позики. Навпаки, коли до нас приїхала нотаріуска, бо він знав, що помирає, та хотів відмовитись від виплати одноразової грошової допомоги через втрату сина, то пропонував одразу скласти заповіт на мене. Проте чомусь ми цього так і не зробили», — згадує вона.

Наталія Петрівна припускає, що її станом через подвійне горе могли скористатись.

«Після подвійного горя у моїй родині, я не могла нічого робити і була у жахливому стані. І ймовірно саме цим ці люди і скористались. Мені дуже болить, що поки сини одних захищають нашу країну, інші так цинічно поводяться із їхніми родинами», — каже жінка.

Наталія Мозолєва також пригадує, що 2023 року, коли почала отримувати одноразову грошову допомогу через загибель сина, то зустріла на вулиці юриста фермера. Вона зазначає, що тоді запропонувала їм повернути гроші, проте ті відмовились.

«Я їм сказала, що якщо чоловік і позичав кошти — я була готова їх повернути. Але вони відмовилися», — каже жінка.

Наталія Петрівна каже, що звернулась до поліції та сподівається на об’єктивний розгляд її справи.

Що каже адвокат Наталії Петрівни

Адвокат жінки Віталій Нагірняк розповідає ТСН.ua, що в Україні складно переоформити право власності на землю і часто використовується один спосіб.

«У родини є два паї, які складаються із чотирьох земельних ділянок. 2019-2020 рр. у сім’ї Мозолєвих онкологією хворіє чоловік. У 2021 році він позичає гроші під заставу землі. Йдеться про невелику суму — 120 тисяч гривень, але для людей вони критичні. Пишеться розписка. Все нормально, ніяких зловживань. В Україні складно переоформити право власності на землю. А тому є така схема: людина позичає гроші у потенційного покупця, порушує умови договору. Далі — позикодавець звертається до суду з вимогою повернути борг, у людини нема грошей. І у процесі судового розгляду вони погоджуються на мирову угоду, де власник паю передає своє майно, щоб погасити борг. Далі — позикодавець йде до реєстратора та переоформляє право власності», — каже адвокат.

У той самий час гине син Наталії, через два місяці — помирає його батько. У цей час йде судовий розгляд.

«Відповідно батько не може підписати мирової угоди», — стверджує Віталій Нагірняк.

Адвокат наголошує, що він разом із Наталією Петрівною написали заяву до Ізмаїльського відділу поліції та просили відкрити провадження за фактом шахрайства.

«Вони це перенапраляють до Кілійського відділення поліції і заява пропадає. Ми все тримаємо на контролі і звертаємось до суду. Зараз уже є судова ухвала, яка зобов’язує Ізмаїльське відділення поліції розпочати кримінальне провадження. І справді порушується провадження, проте не за заявою Мозолєвої, а за рапортом працівника поліції. Це робиться для того, щоб почати розслідування не за фактом шахрайства, а за фактом можливого підроблення документів. Це нетяжке порушення і його можна просто закрити через те, що минули терміни давності», — пояснює Віталій Нагірняк.

Місцевий фермер заперечує провину та розповів свою версію подій

Позикодавцем, за словами Наталії Петрівни, є місцевий фермер Михайло Романенко. Він погодився поспілкуватись із ТСН.ua. Чоловік заперечує усі звинувачення та має свою версію подій.

«На даний час триває досудове розслідування з метою встановлення всіх фактів, викладених у заяві Мозолєвої Наталії Петрівни. Тобто вона повідомила свої факти, поліція запросила у мене всі документи. Я передав усі документи для встановлення того, його це підпис чи ні. Я не бачу протиправних дій зі свого боку. Це він підписував, я точно знаю. Вона була в офісі, вона брала ці гроші. А зараз йде наклеп. Я не можу коментувати всю ситуацію: йде розслідування. Якщо я винен — я отримаю покарання, якщо я не буду винен — я буду скаржитись до суду та захищати свою честь та гідність», — сказав Михайло Романенко.

Що каже поліція та місцева влада

З судових ухвал Кілійського районного суду Одеської області відомо про те, що поліція розпочала розслідування за частиною 4 статті 358 ККУ.

Кореспондент ТСН.ua намагався поспілкуватись із слідчим-дізнавачем у справі Наталії Мозолєвої, проте він відмовився коментувати це та порадив звернутись із інформаційним запитом до Головного управління Нацполіції в Одеській області.

ТСН.ua уже відправив запит та коли ми отримаємо відповідь — доповнимо матеріал.

Наталія Петрів Мозолєва після втрати сина-захисника та чоловіка продовжує підтримувати побратимів Олексія, які воюють на складних ділянках фронту. Жінка не припиняє донатити на Збройні сили України.

Вона також сподівається на справедливість у своїй справі.