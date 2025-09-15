ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
482
1 хв

Синоптики попередили про зміну погоди в Україні

В Україні очікується похолодання.

Віра Хмельницька
Погода

Синоптики розповіли про погоду у вересні / © unsplash.com

В Україні вже цього тижня очікуються дощі та похолодання.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

У західних областях від сьогодні очікуються дощі, на Закарпатті та в Карпатах вночі місцями синоптики прогнозують грози. До середини тижня опади дістануться також північних і деяких центральних областей, підмочить і Одещину.

Дощі принесуть незначне похолодання до частини регіонів. Стовпчики термометрів протягом тижня коливатимуться вдень від 16 до 28 градусів тепла, вночі — прохолодніше, від +7 до +15. У четвер опади перемістяться до східного регіону, сильні зливи очікуються на Чорноморському узбережжі, зокрема в Криму. Але вже до кінця тижня дощі відступлять і у п’ятницю температура повітря по всій Україні знову підвищиться.

Нагадаємо прогноз погоди в Україні на тиждень, 15–21 вересня.

