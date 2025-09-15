- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 482
- Час на прочитання
- 1 хв
Синоптики попередили про зміну погоди в Україні
В Україні очікується похолодання.
В Україні вже цього тижня очікуються дощі та похолодання.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
У західних областях від сьогодні очікуються дощі, на Закарпатті та в Карпатах вночі місцями синоптики прогнозують грози. До середини тижня опади дістануться також північних і деяких центральних областей, підмочить і Одещину.
Дощі принесуть незначне похолодання до частини регіонів. Стовпчики термометрів протягом тижня коливатимуться вдень від 16 до 28 градусів тепла, вночі — прохолодніше, від +7 до +15. У четвер опади перемістяться до східного регіону, сильні зливи очікуються на Чорноморському узбережжі, зокрема в Криму. Але вже до кінця тижня дощі відступлять і у п’ятницю температура повітря по всій Україні знову підвищиться.
Нагадаємо прогноз погоди в Україні на тиждень, 15–21 вересня.