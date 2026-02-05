Синоптики шокували прогнозом погоди у лютому та попередили про небезпеку

До України йде потепління / © unsplash.com

Центр та захід країни опинилися в епіцентрі погодного хаосу. Поки Житомирщину засипає снігом так, що швидкі не можуть доїхати на виклики, Львів перетворився на суцільну ковзанку через «крижаний дощ». Тим часом синоптики попереджають про зміну температурного режиму та небезпеку сходження лавин у горах.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Житомирщина: ДСНС допомагала швидким

У Ружинській громаді медики екстреної допомоги опинилися у сніговій пастці просто посеред дороги на виклик. Рятувальникам довелося пересадити лікарів у пожежний автомобіль, щоб таки дістатися до хворого. За кілька годин ситуація повторилася — до іншого пацієнта фахівці ДСНС знову везли медичну бригаду на спецтехніці.

У Бердичеві рятувальники також працювали «тягачами»: на вузькій засніженій вулиці довелося буксирувати карету швидкої, яка не могла рушити з місця.

Львів: крижана бруківка та падіння мера

Львів скувала небезпечна ожеледиця. Через дощ за мінусової температури тротуари та дороги вкрилися шаром криги. Найскладніша ситуація на історичній бруківці. Про підступність погоди попередив навіть міський голова, який зізнався, що протягом дня двічі посковзнувся та впав.

Аби втримати транспортну систему, вночі на маршрути випускали «чергові» трамваї та тролейбуси — це дозволило запобігти зледенінню контактної мережі. Втім, містян закликають бути обережними, а водіїв — не виїжджати без крайньої потреби.

Прогноз: відлига та лавинна небезпека

Морози в Україні починають слабшати. На зміну рекордним -20°C приходять більш звичні 3–8 градусів морозу. На заході та півдні очікується потепління до +2...+6°C.

Проте синоптики б'ють на сполох через ситуацію в горах:

північ та центр: наступні три дні інтенсивно сніжитиме.

Прикарпаття та Схід: очікується сильна ожеледь.

Карпати (Закарпатська та Івано-Франківська обл.): оголошено значний рівень небезпеки. Через відлигу на високогір'ї можливе сходження лавин.

