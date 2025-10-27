ТСН у соціальних мережах

Синоптики здивували прогнозом погоди в Україні на тиждень: чого очікувати

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Синоптики розповіли про прогноз погоди / © unsplash.com

В Україні цього тижня очікують відносно комфортну температуру повітря.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Помірно тепла і комфортна погода очікує нас найближчими днями. + 13 удень і плюс 4-6 уночі прогнозують українські синоптики в Донецьку.

У п’ятницю температура повітря може навіть піднятися до незвичних для кінця жовтня 17 тепла.

Сьогоднішня злива в Криму має бути єдиною цього тижня, від завтра на півострові — плюс 18 — 19 градусів.

В Одесі після прохолодного вівторка із 12 градусами потепліє до 15-16 градусів. На заході України — прохолодніше: у Львові завтра дощ і плюс вісім, але надалі має стати тепліше — 13 вище нуля. У столиці найближчими днями буде хмарно, а стовпчики термометрів покажуть плюс 10 -13 градусів.

