- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 22
- Час на прочитання
- 1 хв
Синоптики здивували прогнозом погоди в Україні на тиждень: чого очікувати
Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні.
В Україні цього тижня очікують відносно комфортну температуру повітря.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Помірно тепла і комфортна погода очікує нас найближчими днями. + 13 удень і плюс 4-6 уночі прогнозують українські синоптики в Донецьку.
У п’ятницю температура повітря може навіть піднятися до незвичних для кінця жовтня 17 тепла.
Сьогоднішня злива в Криму має бути єдиною цього тижня, від завтра на півострові — плюс 18 — 19 градусів.
В Одесі після прохолодного вівторка із 12 градусами потепліє до 15-16 градусів. На заході України — прохолодніше: у Львові завтра дощ і плюс вісім, але надалі має стати тепліше — 13 вище нуля. У столиці найближчими днями буде хмарно, а стовпчики термометрів покажуть плюс 10 -13 градусів.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 13:00 новини 27 жовтня. ЛИТВА ЗАКРИВАЄ кордон з Білоруссю! Арешт українців у ПОЛЬЩІ