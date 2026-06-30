Сирський дав велике інтерв’ю: що розповів про фронт, наступ із півночі, мобілізацію в РФ та ядерний шантаж Москви

Олександр Сирський / © ТСН.ua

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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський дав велике інтерв’ю, у якому розповів про ситуацію на фронті, можливі плани Росії щодо наступу на півночі України, ризики удару з території Білорусі та ядерний шантаж Кремля.

Основні тези з ексклюзивного інтерв’ю Олександра Сирського для ТСН у межах національного телемарафону «Єдині новини» - у матеріалі.

Загроза наступу на півночі

За словами Сирського, російські війська можуть готувати наступальні дії з території Брянської області РФ.

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“Найбільш ймовірний варіант, і це підтверджується декількома даними — можливі наступальні дії на півночі з території Росії, з Брянської області. Це реалістичний варіант, і, звичайно, ми до цього готуємося”, — сказав головком ЗСУ.

Він уточнив, що наразі росіяни не планують наступати на Київ із цього напрямку. Натомість, за його словами, вони цілком серйозно розглядають можливість наступу на Чернігівську область.

Сирський пояснив, що мета ворога може полягати у просуванні вглиб регіону, розтягуванні лінії фронту та примушенні Сил оборони перекидати резерви з активних напрямків.

“Такий спосіб розтягнення фронту і позбавлення нас резервів”, — зазначив він.

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Чи є ризик удару з Білорусі

Окремо Сирський оцінив ризик нового наступу російських військ із території Білорусі. За його словами, українське командування враховує навіть найгірші сценарії.

Головком ЗСУ заявив, що Путін поставив російському Генштабу завдання прорахувати різні варіанти наступальних операцій, зокрема з території Білорусі.

“Ми повинні враховувати всі, навіть найгірші варіанти розвитку. Ми знаємо, що Путін поставив задачу російському Генеральному штабу прорахувати різні варіанти ведення наступальної операції, в тому числі з території Білорусі з метою захоплення Києва, з метою захоплення інших територій”, — сказав Сирський.

Водночас він сумнівається, що керівництво Білорусі наважиться знову надати свою територію як плацдарм для нового вторгнення.

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“Я думаю, що керівництво Білорусі не наважиться використовувати власну територію, давати її агресору для використання як плацдарм для проведення наступальної операції”, — зазначив головнокомандувач.

Як українські удари вплинули на фронт

Сирський також прокоментував останні українські удари по мостах і логістичних шляхах РФ. За його словами, вони вже відображаються на ситуації на фронті.

Головком ЗСУ повідомив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі військових разом з оперативним резервом.

Також скоротилася кількість основних напрямків, де російські війська ведуть активні наступальні дії. Якщо раніше таких напрямків було 13, то зараз, за словами Сирського, йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними.

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Попри це, кількість щоденних штурмових дій залишається високою — у середньому 240-260 на добу. Однак майже 45%, а іноді й до 50% із них становлять наступальні дії українських підрозділів.

“Активність противника зменшилась значно. Я не скажу, що вдвічі, а на одну третину точно”, — наголосив Сирський.

Скільки території вдалося звільнити

Сирський повідомив, що від початку 2026 року Силам оборони вдалося деокупувати понад 670 квадратних кілометрів української території.

За його словами, нинішні результати стали наслідком кампанії 2025 року. Вона була спрямована на поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат і унеможливлення продовження наступу на всіх оперативно-стратегічних напрямках.

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“Кампанія 2025 року якраз і передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат, унеможливлення продовження наступу на всіх оперативно-стратегічних напрямках, що загалом нам вдалося зробити”, — сказав головком ЗСУ.

Саме це, за словами Сирського, дозволило Силам оборони від початку 2026 року перейти до активних дій на окремих напрямках.

Чи оголосить Путін нову мобілізацію в РФ

Головнокомандувач ЗСУ також не виключив, що Росія може вдатися до нової хвилі мобілізації.

За його словами, така можливість існує завжди, а українське командування розглядає всі можливі сценарії дій ворога та готується до загрозливих напрямків.

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Сирський припустив, що в крайньому разі Кремль може піти на мобілізацію після виборів до Держдуми РФ, які мають відбутися 18-20 вересня 2026 року.

“Якщо вони її і будуть проводити, то в крайньому випадку, і напевно після виборів”, — сказав він.

Чи наважиться Путін застосувати ядерну зброю

Ще однією темою стала ядерна риторика Росії. Сирський нагадав, що Кремль лякає Україну ядерною зброєю від початку повномасштабного вторгнення.

Водночас головнокомандувач вважає, що наразі Путін навряд чи наважиться на реальне застосування ядерної зброї. За його словами, такий крок остаточно поставить російського диктатора поза законом у всьому світі.

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“Ми розуміємо, що цей аргумент поставить його поза законом взагалі у всьому світі. Тому що є трибунал. Тому я думаю, що він не буде вдаватися, принаймні зараз, до таких кроків точно”, — заявив Сирський.

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