Сирський пояснив, чому солдати Кім Чен Ина були небезпечніші за росіян

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав неочікуваним появу військових з Північної Кореї на війні в Україні. Це були перші випадки, коли РФ застосувала солдатів іншої країни на своїй території.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.

Головком наголошує, доволі несподіваним було й те, що одразу було створено угруповання до 12 тисяч підготовлених військовослужбовців.

“Всі вони були доволі молоді, як правило до 30 років. Пройшли непогане підготування. Всі були мотивовані, дисципліновані, дуже висока мотивація у них була. Взагалі, вони відрізнялися високим рівнем дисципліни. Ну, в деяких випадках так (вони небезпечніші за росіян - Ред.). Тобто, вони йшли і билися до останнього”, - розповів Сирський.

Як повідомляли аналітики ISW, диктатор РФ Володимир Путін зміцнює союз із диктатурами. Зокрема, свідчить про це зміцнення відносин між РФ, Іраном, Північною Кореєю і Китаєм. Окрім того, очільник МЗС РФ Сергій Лавров натякнув на можливу участь військ КНДР у подальших бойових діях у війні проти України.

Нагадаємо, у квітні у КНДР офіційно підтвердили, що воюють на боці Росії проти України. Пхеньян нібито направив свої війська до Росії, щоб допомогти воювати згідно з договором про стратегічне партнерство. Своєю чергою, російський “фюрер” Володимир Путін заявив про “героїзм” армії диктатора Кім Чен Ина та подякував за те, що його солдати воюють в Україні.