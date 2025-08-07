ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
338
2 хв

Сирський пояснив, чому солдати Кім Чен Ина були небезпечніші за росіян

Північнокорейські солдати, каже головнокомандувач, були дуже мотивовані.

Олена Капнік
Солдати КНДР.

Солдати КНДР.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав неочікуваним появу військових з Північної Кореї на війні в Україні. Це були перші випадки, коли РФ застосувала солдатів іншої країни на своїй території.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.

Головком наголошує, доволі несподіваним було й те, що одразу було створено угруповання до 12 тисяч підготовлених військовослужбовців.

“Всі вони були доволі молоді, як правило до 30 років. Пройшли непогане підготування. Всі були мотивовані, дисципліновані, дуже висока мотивація у них була. Взагалі, вони відрізнялися високим рівнем дисципліни. Ну, в деяких випадках так (вони небезпечніші за росіян - Ред.). Тобто, вони йшли і билися до останнього”, - розповів Сирський.

Як повідомляли аналітики ISW, диктатор РФ Володимир Путін зміцнює союз із диктатурами. Зокрема, свідчить про це зміцнення відносин між РФ, Іраном, Північною Кореєю і Китаєм. Окрім того, очільник МЗС РФ Сергій Лавров натякнув на можливу участь військ КНДР у подальших бойових діях у війні проти України.

Нагадаємо, у квітні у КНДР офіційно підтвердили, що воюють на боці Росії проти України. Пхеньян нібито направив свої війська до Росії, щоб допомогти воювати згідно з договором про стратегічне партнерство. Своєю чергою, російський “фюрер” Володимир Путін заявив про “героїзм” армії диктатора Кім Чен Ина та подякував за те, що його солдати воюють в Україні.

