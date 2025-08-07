Сирський розповів невідомі деталі Курської операції

Головком Олександр Сирський. / © Олександр Сирський

Курську операцію, яка розпочалися зранку 6 серпня 2024, готували “буквально” три-чотири людини.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю кореспондентці ТСН Наталії Нагорній розповів головком ЗСУ Олександр Сирський.

З його слів, до планування була допущена “дуже обмежена кількість осіб”. Навіть командири, каже Сирський, не знали - де і коли будуть відбуватися дії.

“Командири знали те, що вони будуть брати участь в якихось наступальних діях. Вони готували свої частини, але вони не знали, де і коли. Потім, коли вони конкретно отримали бойові розпорядження, вони забезпечили збереження цієї інформації на своєму рівні”, - розповів головнокомандувач.

Нагадаємо, 6 серпня була річниця Курської операції. Вона стала першою масштабною операцією Сил оборони України на території країни-агресорки та була відповіддю на підготовку наступу з боку Росії на півночі Слобожанщини. Українські війська здійснили рішучий маневр, прорвали оборону противника та зайшли глибоко до тилу.

Внаслідок Курської операції Росія втратила щонайменше 80 тисяч військових — убитими та пораненими. Тим часом українські втрати, розповів головком, були “суттєво меншими”, однак точних цифр він не назвав.