ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
177
Час на прочитання
1 хв

Сирський розповів невідомі деталі Курської операції

До планування прориву кордону біля російської Суджі було допущено “дуже обмежену кількість осіб”.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Головком Олександр Сирський.

Головком Олександр Сирський. / © Олександр Сирський

Курську операцію, яка розпочалися зранку 6 серпня 2024, готували “буквально” три-чотири людини.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю кореспондентці ТСН Наталії Нагорній розповів головком ЗСУ Олександр Сирський.

З його слів, до планування була допущена “дуже обмежена кількість осіб”. Навіть командири, каже Сирський, не знали - де і коли будуть відбуватися дії.

“Командири знали те, що вони будуть брати участь в якихось наступальних діях. Вони готували свої частини, але вони не знали, де і коли. Потім, коли вони конкретно отримали бойові розпорядження, вони забезпечили збереження цієї інформації на своєму рівні”, - розповів головнокомандувач.

Нагадаємо, 6 серпня була річниця Курської операції. Вона стала першою масштабною операцією Сил оборони України на території країни-агресорки та була відповіддю на підготовку наступу з боку Росії на півночі Слобожанщини. Українські війська здійснили рішучий маневр, прорвали оборону противника та зайшли глибоко до тилу.

Внаслідок Курської операції Росія втратила щонайменше 80 тисяч військових — убитими та пораненими. Тим часом українські втрати, розповів головком, були “суттєво меншими”, однак точних цифр він не назвав.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie