Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
309
Час на прочитання
1 хв

Як закінчиться війна в Україні: прогноз Сирського

Головком ЗСУ Сирський розповів, за яких умов можливе вигідне завершення війни в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Олександр Сирський

Олександр Сирський / © Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський досі впевнений, що війна закінчиться так, як вигідно Україні, і вважає, що для цього потрібно наступати на фронті.

Про це головком ЗСУ сказав в ексклюзивному інтерв’ю кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.

«Я бачу, що війна повинна закінчитися так, як нам вигідно. І ми повинні для цього зробити все. Тобто ми повинні перемагати, а не відступати. Ми повинні нищити ворога, ми повинні нанести йому такі втрати, щоб він пішов на закінчення, на завершення цієї війни. Причому пішов на завершення цієї війни не з позиції сили, а на наших умовах. Для нас на даний час це дуже важливо», — вважає Сирський.

Раніше Олександр Сирський розповів, що Росія збільшує своє угруповання військ на 9 тисяч осіб щомісяця.

