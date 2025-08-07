ТСН у соціальних мережах

Сирський відверто розповів, чи була Курська операція успішною

Сирський розкрив, як вдалося переломити ситуацію на фронті.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Олександр Сирський.

Олександр Сирський. / © ТСН.ua

Курська операція, яку провели українські Збройні сили, була блискучою. Вона, зокрема, стала потужним стимулом і лише за кілька днів змотивувала весь особовий склад Сил оборони України.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів в ексклюзивному інтерв’ю кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.

“В тих умовах, які були на той час, я вважаю, що ми зробили неймовірне. Ви пам’ятаєте, яка була обстановка важка, яка моральна обстановка. Ворог наступав тоді. Морально-психологічний стан наших військовослужбовців був, скажімо, пригнічений, практично скрізь. Ми не наступали і змирилися з думкою про те, що зараз треба тільки оборонятися. І тут нам вдалося провести ось ту блискучу наступальну операцію”, - каже головнокомандувач.

З його слів, йдеться не лише про успішні бойові дії українських військових, а й загалом про процес організації цього наступу.

“Те, що нам вдалося провести заміну наших бойових бригад, десантно-штурмових військ, бригадами так званої 150-ї серії, незважаючи на те, що вони фактично після підготовки, не маючи досвіду, вступили в бій і тримали позиції на таких загрозливих напрямках - на Покровському Торецькому… Дали можливість нам вивести бригади, дали можливість забезпечити їх підготовкою. Я вважаю, що це дуже успішні дії були”, - наголошує Сирський.

 Нагадаємо, новий командувач Десантно-штурмових військ Олег Апостол розповів про "сюрпризи" для росіян на Сумщині. З його слів, у Сумській області та на російській Курщині наразі ситуація частково стабілізована. Нині на цих напрямках ведеться активна робота. 

