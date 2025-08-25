Ситуація на Донеччині погіршується: куди переселяються жителі прифронтових міст і сіл

© Головне управління ДСНС у Рівненській області

Черговий евакуаційний потяг з Донеччини прибув на Рівненщину. Понад 30 літніх людей, мами з дітьми та люди з інвалідністю залишили домівки через російські обстріли. Кажуть, встигли взяти з собою лише найцінніше — документи, світлини та домашніх улюбленців.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анни Махно.

До Рівного прибуває евакуаційний потяг. На місці людей зустрічають соціальні та екстрені служби.

У валізах, кажуть, їхнє життя. Все, що встигли взяти з Донеччини під час евакуації.

«Безпілотники літають, і удари ракетні бувають. Складна ситуація, від хорошого життя не поїхали б», — кажуть жителі Донеччини.

Микола — з Краматорська. Він на Рівненщину забрав собаку. Каже, став її господарем нещодавно, бо його хазяї виїхали раніше і без чотирилапого.

У приміщенні вокзалу знайомимося з пані Ольгою з Добропілля. У неї з найдорогоціннішого — весільна світлина з покійним чоловіком.

«Повінчалися, розписалися і прожили 25 років у шлюбі», — каже жителька Донеччини Ольга Бархатова.

Нині пенсіонерка — 30 років пропрацювала вчителькою молодших класів у школі-інтернаті. Розуміла, в рідному місті залишатися небезпечно.

Потяг привіз на Рівненщину понад 30 евакуйованих з Донеччини: літні, люди з інвалідністю, діти.

Від початку повномасштабного вторгнення Рівненщина прийняла понад 40 тисяч вимушених переселенців І чекають ще.

«Людям необхідно звідти зараз виїжджати. На Рівненщині сьогодні близько 600 розгорнутих місць, вони абсолютно безкоштовні», — каже керівниця ГУ Національної соціальної сервісної служби Рівненщини Юлія Шигорева.

Наступного ж дня ТСН їде дивитися, як поселилися евакуйовані. Микола показує ТСН свою кімнату. Зізнається, виїжджати було тяжко.

«Як дім кидав, то хвилювався, звісно, по-перше, покидати шкода і думаєш, як там доведеться. Але, слава Богу, прийняли добре», — каже він.

Попри тугу за домом, виїжджати було правильним рішенням, каже Валентина з Добропілля.

Як втратити все, знає і пані Наталя. Її рідне село, каже, росіяни знищили вщент. З трьома дітьми і батьком вирішили евакуюватися на Рівненщину. Вперше йдуть оглядати територію довкола.

Усі ці люди вірять, що ще повернуться додому — вже на мирну Донеччину.

