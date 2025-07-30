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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Ситуація на Запоріжжі: військові відверто розповіли про нову тактику окупантів

Росіяни атакують у Запорізькій області. Українські військові розповіли про ситуацію на фронті.

Автор публікації
Олександр Моторний
Війна в Україні

Війна в Україні / © ТСН

На Оріхівсько-Токмацькому відтинку фронту, що у Запорізькій області, під постійними ударами КАБів та атаками дронів пілоти артилерійської розвідки 118-ї механізованої бригади цілодобово чатують у небі.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Олександра Моторного.

QR-код — це збір на дрони, яких дуже бракує на фронті, для самохідно-артилерійського дивізіону «Сталева зграя».

QR-код — це збір на дрони / © ТСН

QR-код — це збір на дрони / © ТСН

«Часто прилітає! Тобто стараємось лишній раз не виходити. Себе не демаскувати», — каже «Костиль», помічник пілота екіпажу розвідувального БпЛА 118-ї ОМБр.

Рашистські КАБи теж залітають, зазвичай, дуже далеко у тил. Але трапляється, що ціла серія прилітає й вибухає просто біля лінії зіткнення. Ударними «Молніями», «Ланцетами», «Черніками» московити переважно полюють за укриттями наших пілотів, артилерії або за технікою, що рухається поблизу ЛБЗ.

Та найбільше і найчастіше на відтинку навколо Оріхова, визнає «Зозуля», командир екіпажу безпілотної артилерійської розвідки, московити атакують FPV-дронами.

«Зозуля» — пілот дрона. Наразі розвідувального «Матрікса», самохідно-артилерійського дивізіону 118-ї механізованої бригади.

«Шукаємо рух техніки, рух орків, якщо знаходимо, передаємо черговому. І черговий вже передає або на пташки ударні — FPV, або на артилерію і вже артилерія стріляє», — каже «Зозуля», командир екіпажу розвідувального БпЛА 118-ї ОМБр.

Колишній будівельник, він на війні з московитами від весни 2022 року. Був у піхоті. Та тепер у «Зозулі» за плечима вже понад півтора року дуже інтенсивної бойової роботи з повітря.

Скиди з «Мавіка», а надто темною порою — то його стихія, зізнається пілот 118-ї механізованої. На рахунку «Зозулі» більше півтисячі підтверджених ліквідованих окупантів.

Нині цілими відділеннями на Оріхівському напрямку московити на штурми майже не ходять. Натомість щодоби намагаються пролізти вперед — потайки, невеликими групами й зачаїтися поміж переораних вибухами полів південного Запоріжжя.

Місяця півтора у напрямку переднього краю, зокрема на східному фланзі Роботинського виступу, зовсім не їздила і ворожа бронетехніка, каже «Костиль», помічник пілота і майбутній самостійний аеророзвідник.

«Що FPV, що розвідка — вона все бачить! І старається там максимально в тилу їх затримать. Чи колону ту саму рознести. Щоб не дійшла до лінії оборони нашої», — каже «Костиль», помічник пілота екіпажу розвідувального БпЛА 118-ї ОМБр.

Саме так було минулої п’ятниці, коли надвечір московити влаштували чи розвідку боєм, чи спробу прориву — колоною з танком, бронемашинами піхоти та швидкісними багі. З того задуму в рашистів нічого не вийшло! Колону розібрали артилеристи та оператори FPV-дронів 118-ї. Координати для наведення передавали екіпажі бригадної безпілотної розвідки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТИСЯЧАМИ ЗНИЗУЮТЬ ВОРОГА ВНОЧІ! ЕКСКЛЮЗИВНІ КАДРИ для ТСН

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