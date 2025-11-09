Ситуація в Покровську: Сирський розкрив план "Б" і "В", як втримати місто

Сирський заявив про уповільнення наступу росіян на Покровськ / © Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, чи справді наступ росіян на Покровськ тимчасово сповільнився, яка там ситуація і чи має українське командування план «Б», а, може, і «В» — для порятунку ситуації.

Про це Сирський сказав у телефонній розмові з нашою телеведучою Аллою Мазур ексклюзивно для ТСН, розповіла вона в ефірі телемарафону.

Покровськ — це суцільний укріп-район, сказав головком. Так, є кілька місць, де росіяни пролізли через інженерні загоро-дження. Але командування знає, де ці місця. І саме тому ситуація контрольована, запевнив Сирський нашу журналістку.

«Звичайно, є і план „Бе“, і план „Ве“ — для всіх варіантів розвитку подій», — передає слова головкома ЗСУ Алла Мазур.

Але інтенсивність атак ворога справді знизилася, каже він. Це не означає, що Покровськ хочуть узяти менше. Зараз росіяни зібрали там 50 тисяч багнетів. Але вони знають, що від жовтня наші ліквідували схожу цифру: 30 тисяч росіян. До того ж — у Покровськ завели 425-й штурмовий полк, який, за словами Сирського, діє дуже ефективно.

Сам Сирський каже, що теж майже весь час перебуває під Покровськом. Ситуацію там оцінюють тричі на добу. За його словами, логістичні шляхи відновлені і переорієнтовані. У цьому допомогла погода. І наразі є всі сили і засоби, щоб твердо сказати: підстав для панічних настроїв немає, наголосив головнокомандувач.

Раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що окупанти зменшили активність у Покровську та готують новий удар на Мирноград.