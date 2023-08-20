"Сюрприз для Росії": Рютте розповів, коли винищувачі F-16 прибудуть до України і скільки їх буде (відео)

У Нідерландах заявили, що для навчання пілотів на літаках F-16 потрібні самі літаки. Це питання намагатимуться вирішити якнайшвидше.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте сподівається, що літаки F-16 зможуть прибути до України якомога швидше.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Нідерландах.

Рютте нагадав, що у травні Нідерланди оголосили, що навчатимуть українських військових на F-16, але "всі розуміють, що неможливо проводити навчання, якщо немає літаків". Тому, за словами прем’єр-міністра Нідерландів, "для навчання на літаках потрібна доставка літаків".

"І сьогодні ми можемо оголосити, що Нідерланди та Данія зобов’язуються передати літаки F-16 Україні та українським Повітряним силам. Тоді, коли будуть виконані умови для такої передачі", - заявив Марк Рютте і додав, що це "довгостроковий крок".

Він також натякнув, що Україна може отримати більше, як 42 літаки, про які йшлося раніше.

"Сьогодні Нідерланди мають 42 літаки F-16. З цих 42-ох нам потрібні літаки для тренувань у Данії та пізніше – у Румунії. І ми збираємося надати остаточно інші літаки. Тобто я не можу сказати точно. Але ми працюємо від тієї точки, що ми маємо 42 тут, в нашій країні", - сказав прем’єр-міністр Нідерландів.

За його словами, зараз відбувається навчання з мови, і "в майбутньому, якомога скоріше, розпочнеться військове навчання, а потім воно перейде до Румунії".

"Тобто це буде робитися дуже швидко, якомога скоріше, для того, щоб передати літаки до України", - сказав Рютте і додав, що мають бути виконані ще й інфраструктурні умови.

Винищувач F-16 / Фото: Associated Press

"Ми хочемо, щоб вони пішли в експлуатацію якомога швидше. Тобто військове навчання, ми сподіваємося, розпочнеться незабаром, якнайшвидше, у недалекому майбутньому. І ці літаки зможуть експлуатуватися вже згодом. Ми сподіваємося, якомога скоріше. Тобто не наступного місяця - це неможливо, - але незабаром, ми сподіваємося", - сказав Рютте.

Він також заявив, що кількість українських пілотів, які навчатиметься на F-16, стане "сюрпризом для Росії".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 20 серпня сфотографувався біля F-16 із премʼєром Нідерландів Марком Рютте та заінтригував анонсом про отримання винищувачів. Він заявив, що Україна отримає аж 42 таких літаки.

Пізніше стало відомо, що Данія також підтвердила передавання Україні сучасних винищувачі F-16. Втім, для цього необхідно дотримання деяких умов.

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