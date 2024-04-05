"Сюрприз" для російських винищувачів: як українські дрони атакують літаки окупантів

Росія має затямити, що за кожен удар по Україні рано чи пізно отримає відповідь.

Весна настала — “бавовна” розквітла. Атака на Росію в ніч проти 5 квітня стала дуже врожайною. Безпілотникам вдалося знищити літаки, котрі регулярно бомбардують українців.

Скільки й що мінуснули, та хто за цим стоїть, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Дрони "мінуснули" літаки

В ніч проти 5 квітня десятки дронів атакували РФ. Подейкують, було їх близько 50. Вибухи пролунали відразу в кількох регіонах Росії, зокрема, у Саратовській, Курській, Бєлгородській області, Краснодарському краї і Ростовській області. Власне остання й зустріла найбільше “гостей” — туди залетіло одразу 44 дрони.

І тут найцікавіше — атака у Краснодарському краї і Ростовській області припала на військові аеродроми. А що цікаво — напередодні, 4 квітня, на цьому аеродромі були зроблені знімки OSINT-аналітиками. За їхніми підрахунками, на той момент там дислокувалося 26 Су-34 і три Су-30/35.

А вже 5 квітня стало відомо, що кілька літаків вдалося знищити вщент. Зокрема, джерела Reuters стверджують, що на російській авіабазі "Морозовськ", що у Ростовській області, було знищено щонайменше шість російських військових літаків, а ще вісім пошкоджено. До слова, це ті самі літаки, які постійно бомбардують Україну.

Хто запустив БПЛА?

А згодом українські ЗМІ повідомили, що за цією атакою стоїть Служба безпеки України — спецоперацію вона провела спільно з Силами оборони. Усе, що можемо сказати: дякуємо за роботу, не зупиняйтесь, дайте ще! І це ще наразі невідомо, якими є результати атаки по Краснодарському краю, адже і там, за попередньою інформацією, атакували також військовий аеродром. Але є ще один цікавий момент: швидше за все, ці атаки на аеродроми — репетиція. Адже в українських спецслужб ростуть дедалі довші руки.

Україна розробила унікальні дрони

Росія має затямити, що за кожен удар по Україні рано чи пізно отримає відповідь. І статися це може ой як скоро. Ба більше, на РФ не залишиться регіонів, куди не зможуть дістатися українські безпілотники.

Німецьке видання BILD з посиланням на власні джерела заявило, що Україна незабаром застосує далекобійні дрони, які можуть атакувати навіть Урал та Заполяр'я. За інформацією видання, вже цього року Україна зможе запустити в турне дрони з далекобійністю до 2000 км і більше. Вони заповнять дефіцит ракет середньої та великої дальності. За даними джерела, до кінця року відразу 10 виробників поставлять ЗСУ дрони з далекобійністю до 2500 км.

А київське КБ “Промінь” розробило безпілотник під назвою”Сокіл-3000”, який може пролетіти і до 3300 км. За розрахунками BILD, нова українська зброя зможе атакувати цілі, наприклад, у Мурманській області. Там розташовано близько 80 військових баз. Серед них — аеродром "Оленья", де базуються стратегічні бомбардувальники, які регулярно обстрілюють Україну. Війна переходить все більше туди, звідки прийшла.

РФ регулярно горить

Не можемо вам ще раз не нагадати, що РФ, крім цього, палає, як бензоколонка, бо й на нафтопереробних заводах дедалі частіше щось вибухає. Так, атаки були здійснені в ніч проти 12 березня — тоді дрони атакували Курську, Бєлгородську, Тульську, Воронезьку, Нижньогородську, Брянську, Ленінградську, Орловську області РФ, а також Москву. У місті Орел чули вибухи в районі нафтобази, де спалахнула пожежа. Також горіла нафтобаза компанії “Лукойл” у Нижньогородській області.

13 березня дрони атакували Воронезьку, Курську, Бєлгородську, Брянську, Ленінградську та Липецьку області Росії, а також нафтозавод у Рязані, де спалахнула серйозна пожежа.

Уночі 16 березня в Самарській області РФ спалахнула пожежа одразу на двох нафтопереробних заводах — російські ЗМІ знову писали про атаку безпілотників.

17 березня на одному із заводів у місті Слов’янськ-на-Кубані в Краснодарському краї РФ також виникла пожежа внаслідок атаки дронів.

Ці атаки точно нажахали рашистів, бо російська влада намагається посилити захист НПЗ від атак українських дронів — про це повідомив рух АТЕШ. У повідомленні партизанів у Telegram йдеться, що їхнє джерело на одному з НПЗ розповіло, що підприємствам дали вказівки закупити системи РЕБ для протидії українським безпілотникам дальньої дії. Основний вибір припав на мобільні комплекси типу "Скворець". Ці системи РЕБ активно застосовуються армією РФ у війні проти України. В АТЕШ заявили, що крім придбання нових систем РЕБ, на підприємствах укріплюють резервуари мішками з піском. Також застосовують маскувальні сітки, а в нічний час доби вимикають освітлення.

НПЗ доводиться зупиняти?

Такі атаки не минають безслідно — російській нафтопереробці стає дедалі важче. Бо відновитися вони не можуть, а атаки не припиняються. Зокрема через те, що російські НПЗ будувалися за допомогою американських і європейських компаній. І от, коли 4 січня інженери російської нафтової компанії “Лукойл” виявили несправність турбіни на своєму найбільшому нафтопереробному заводі, вони швидко зрозуміли, що проблема є далеко не тривіальною, бо існувала лише одна компанія, яка могла відремонтувати установку для виробництва бензину на НПЗ “Лукойл”.

Але проблема в тому, що ця компанія — американська. Саме ця фірма займається нафтовим машинобудуванням і входить до складу транснаціонального концерну, але вона вийшла з Росії відразу після її повномасштабного вторгнення до України.

За підрахунками Reuters, усі ці атаки змусили російські НПЗ вже закрити близько 14% потужностей у першому кварталі. А експерт з енергетичної галузі Росії та науковий співробітник-нерезидент Фонду Карнегі за міжнародний мир, аналітичного центру з міжнародних відносин, Сергій Вакуленко вже зробив висновок — якщо українські атаки на російську нафтопереробку продовжаться, РФ буде дуже тяжко.

Виправдання ООН

А тут ще й в ООН “здали назад” і забрали свої слова про те, що Україна не має бомбардувати “цивільну інфраструктуру” РФ. Речник генсека ООН Стефан Дюжаррік у коментарі “Голосу Америки” заявив, що неправильно почув запитання журналіста, коли зробив цю заяву. Та й навіть без цих завуальованих вибачень Україні ані ООН, ані будь-хто ще не може вказувати, що робити із власною зброєю.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: УКРАЇНСЬКІ ДРОНИ ЗНИЩИЛИ РОСІЙСЬКІ ВИНИЩУВАЧІ! Деталі вас шокують!

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