Сюрприз для України у Вільнюсі, "дах" Пригожина та чому Росія нікуди не зникне: інтерв’ю з естонським генералом

До Вільнюського саміту НАТО, на який Україна покладає дуже багато сподівань, залишаються лічені дні. А ясності щодо того, що там може отримати Україна, чи буде у нас в руках політичне запрошення до членства в Альянсі, немає.

Президент Литви Гітанас Науседа не виключає накладення вето на текст декларації Вільнюського саміту НАТО, якщо її рішення й формулювання не відповідатимуть інтересам Литви. Насправді ж, як стало відомо кілька днів тому, на Польщу та країни Балтії тиснуть США, щоб ті відмовилися від своєї жорсткої позиції щодо необхідності надати Україні політичну обіцянку щодо членства в НАТО вже у Вільнюсі.

Справжня причина блокування Вашингтоном офіційного запрошення України до НАТО невідома. Проте експерти припускають, що Америка таким чином хоче залишити для себе поле для маневру у можливих переговорах із Росією щодо закінчення війни. За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, який залишиться на своїй посаді до 1 жовтня 2024 року (хоча термін його повноважень вже добіг кінця, але США заблокували кандидатуру міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса), Україні запропонують масштабний пакет підтримки, який міститиме три основні елементи:

багаторічну програму підтримки для підвищення взаємосумісності ЗСУ з натівськими силами, та швидшого переходу від радянського до натівського озброєння й стандартів;

створення Ради Україна-НАТО;

рішення, що Україна стане членом НАТО.

Проте, щодо останнього третього пункту, так виглядає, що суперечки щодо фінального його запису в підсумковій декларації Вільнюського саміту будуть точитися до останніх хвилин. Чому США так опираються наданню політичної обіцянки Україні щодо членства в НАТО? Чому Альянс знову озирається на Росію, яка начебто має право вето на подальше розширення блоку? Та про які сюрпризи у Вільнюсі для України говорила прем’єрка Естонії Кая Каллас? Про це ТСН.ua розпитав у естонського генерала, командувача Лігою оборони Естонії й чинного депутата естонського парламенту Мееліса Кійлі.

– Ми з вами говоримо напередодні Вільнюського саміту НАТО, на який Україна покладає дуже великі сподівання. І, можливо, ви чули заяви посадовців ОПУ, що президент Зеленський не поїде, якщо Україна у Вільнюсі не матиме історії успіху. Тобто, якщо союзникам забракне політичної волі запропонувати Україні чітку перспективу членства з чітким графіком вступу до Альянсу. Хоча, прем’єрка Естонії заявила про сюрприз для України у Вільнюсі. Тож, який це може бути сюрприз?

– Я не хочу спекулювати, бо не знаю, що це за сюрприз. Але я знаю, що думають естонці. Я знаю, який підхід обрав наш парламент. І ми бачимо, що вам потрібна чітка дорожня карта на шляху до вступу до НАТО. Зрештою, ми сприймаємо вас як органічну частину НАТО, і це так очевидно. І за цим стоїть все естонське суспільство.

— Що ви маєте на увазі під дорожньою картою? Тобто, без ПДЧ? Просто в Україні зараз є консенсус, що для вступу в НАТО нам більше не потрібний ПДЧ.

– Ми теж поділяємо цю думку, так. Я використав цей термін щодо дорожньої карти, тому що це чітка обіцянка щодо цього. Україна має бути частиною НАТО.

— Але після закінчення війни?

- Швидше за все, так. Нам також потрібно бути дуже практичними й прагматичними, та розуміти, що є 31 плюс 1 член (НАТО, плюс Швеція, яка є кандидатом на вступ, але через позицію Туреччини не доєднається до Альянсу на Вільнюському саміті – ред.), які повинні працювати над консенсусом. Тому, НАТО підтримає, країни НАТО підтримають, але я майже впевнений, що ми досягнемо консенсусу щодо членства України в Альянсі.

– Якщо говорити про цей шлях від Бухареста-2008 до Вільнюса-2023, ми всі добре пам’ятаємо, що Франція та Німеччина заблокували надання ПДЧ Україні в Бухаресті. Але зараз перешкодою є США й особиста думка президента Байдена. Чому, на вашу думку, США наразі проти надання Україні чіткої перспективи членства в НАТО?

– Я не думаю, що вони проти. Ні. Вони дуже чітко сказали, що підтримка України є досить далекосяжною. Давайте почекаємо й побачимо. Я не можу говорити від імені президента Байдена. Але я був аташе в США. Вони дуже розсудливі люди, тому я дуже оптимістично налаштований щодо результатів їхньої політики.

- Про гарантії безпеки для України. Зараз це питання дуже обговорюється. Які ми маємо шанси отримати такі ж гарантії безпеки, як у Швеції та Фінляндії? Бо наразі наші союзники вважають, що війна Росії проти України, на жаль, це радше особиста проблема України. Тут я маю на увазі майбутні гарантії безпеки, які дозволять запобігти повторенню цієї війни в майбутньому.

– Це як раз і є нашою спільною метою – зробити сусіда (Росію – ред.) настільки слабким, щоб він не зміг загрожувати сусіднім країнам. І ми також маємо розуміти, що це (членство в НАТО – ред.) також ядерний захист. У нас в Альянсі є три члени (США, Франція та Велика Британія – ред.) з ядерною зброєю. Тому це вже автоматична гарантія для всіх інших членів НАТО. І я впевнений, коли Україна стане членом НАТО, вона матиме такі ж (ядерні – ред.) гарантії, як і всі інші.

– Але коли ми говоримо про гарантії безпеки, то маємо на увазі, що вони мають бути тимчасовими до вступу України до НАТО, як у Швеції та Фінляндії. Проте дискусії серед союзників зараз точаться радше про продовження поточної військової та фінансової підтримки для України.

- До того, як вони стали членами НАТО (у випадку Фінляндії, щодо Швеції ці гарантії чинні, бо вона ще не вступила до Альянсу – ред.), ви маєте на увазі? Ні, я думаю, що ви маєте те ж саме. Думаю, ви маєте навіть більше зараз. Ви маєте цілковиту підтримку. Ситуація кардинально змінилася після російського вторгнення. Подивіться, як змінилася зовнішня політика Франції та Німеччини. Це (повномасштабне вторгнення – ред.) стало дзвінком, який змусив прокинутися, а не як вторгнення до Грузії. Сьогодні вони реально прокинулися. Дороги назад немає. Є взаємне розуміння трансатлантичної спільноти, що Росія є загрозою, й цю загрозу треба нейтралізувати. І це найкраща політика, яку ви можете мати.

Також читайте Байден схвалив передавання Україні касетних боєприпасів — WP

– Але ж ми не говоримо про відправку військових з інших країн до України в контексті гарантій безпеки?

– Ну, відправка військових… На передовій не потрібні військові. Ваші солдати приїжджають до наших країн на навчання, отримують обладнання. Наші інструктори приїжджають, щоб допомогти з технічним обслуговуванням. ЗСУ дуже професійні й мотивовані, вони найкраще знають свою країну. Але ваші союзники, такі як Естонія, і, я припускаю, всі країни Балтії та Північної Європи, повністю за вас. Я обраний естонським народом до нашого парламенту, і від його імені я можу сказати, що все естонське суспільство стоїть на цьому, і це найкраща гарантія. Ваші ЗС дуже боєздатні, я їх бачив. Вони високопрофесійні. А фінансова та моральна підтримка буде продовжена. Україна з кожним днем стає сильнішою, а наш спільний ворог слабшає. Тому це дуже гарна перспектива на майбутнє. Тому, давайте говорити не про закінчення війни, а про перемогу. А перемога означає, що ви звільнили всі свої території й є частиною міжнародної спільноти - ЄС і НАТО. Це перемога. І альтернативи цьому ми не маємо.

– Я не сумніваюся, що ви бачили й чули заяви колишнього генсека НАТО Расмуссена, що, можливо, деякі країни відправлять своїх військових до України.

- Це багато від чого залежить. Я не кажу, що це неможливо. Але це залежить від двосторонніх домовленостей, від бажання конкретної нації та її законодавства. Це можливо. Інше питання, чи це потрібно.

- Нещодавнє інтерв’ю головкома ЗСУ Валерія Залужного Washington Post, де він сказав "мене бісить", коли чує, що контрнаступ України йде повільніше, ніж очікувалося. Про повільність українського контрнаступу писали американські ЗМІ, це не були офіційні заяви посадовців НАТО чи США. Як думаєте, чому в західних ЗМІ поширюється така думка?

- Це помилкові очікування. У ворога було дев'ять місяців на підготовку. І нерозумно було очікувати, що контрнаступ буде схожий на легку прогулянку. Ні, ваші сили дуже професійні. Вони дуже добре просуваються. Вони дуже розумні, добре керовані та мають дуже гарне командування. Тому прогрес був надзвичайно добрим і створив для ворога численні дилеми. Звичайно, ми не можемо недооцінювати медіа, але нам також потрібно протистояти цьому, і пояснювати, й це мають робити експерти. Це також може бути дезінформаційна кампанія, мета якої - ввести в оману західні суспільства, щоб змусити їх відмовитися від допомоги Україні. Але цього не станеться. Контрнаступ йде за планом, ведеться грамотно, й з військової точки зору професійно.

– Чи поділяєте ви дуже розповсюджене бачення й думку, про яку неодноразово говорив, наприклад, президент Чехії, що Україна має лише один шанс на успішний контрнаступ цього року?

— Він колишній військовий. У нього є своя особиста думка щодо цього. Ні, я не згоден. Я теж колишній військовий. Контрнаступ — це не один поштовх. Контрнаступ – це дуже складна операція, й не лише військова. Це економічні, демографічні, соціальні зусилля. Тому я не згоден з тим, що є лише один шанс. Ні. Треба враховувати й те... Я думаю, що зовсім нещодавній "марш" Пригожина на Москву зробив міжнародну позицію Росії серед її свого роду партнерів, особливо в Китаї, такою, що ставить під сумнів їхню здатність керувати власною країною. Росія слабшає щодня. Так, вони виробляють ракети. Так, вони вражають українську інфраструктуру. Але ви також повинні розуміти й бачити, що контрзаходи, яких вжила Україна, також дуже ефективні. На жаль, ми поки що не можемо зупинити виробництво ракет, але нам потрібно працювати в цьому напрямку. Позиція Путіна в очах російського керівництва також може покласти край експорту-імпорту життєвонеобхідної продукції для ракет. Тож почекаємо й побачимо.

– Про "марш" Пригожина, як ви це назвали, чи заколот. Як це може вплинути на позиції російських військ на фронті?

– Ні, я не думаю, що це якось вплинуло на фронт. Всі їхні сили там. Тому впливу це не мало. Але в перспективі… Це моя особиста думка, проте я не думаю, що це була виключна ініціатива Пригожина. Я справді вірю, що в Кремлі точиться боротьба, можливо, вже за насліддя Путіна. Він (Пригожин – ред.) мав досить сильну підтримку режиму на високому рівні. Але це мої припущення.

– Ви поділяєте думку, що Захід досить слабко відреагував на заколот Пригожина, бо, наприклад, США й ключові західні столиці бояться, що російська ядерна зброя може потрапити до рук таких як Пригожин?

- Взагалі-то це можливо. Це насправді загроза. Тому що, на жаль, так, Росія є ядерною державою. Але я не бачу можливостей, щоб керівництво (Росії – ред.) використало ядерну зброю, незважаючи на риторику. Ні, вони не будуть цього робити. Але, якщо вони втратять контроль над ядерними об'єктами, які потраплять до рук таких заколотників, - це загроза. Але ми не повинні це переоцінювати. Якщо Пригожиним керував хтось інший, то навіть вони не хочуть, щоб ядерна зброя потрапила до рук заколотників чи злочинних сил. Бо це не заколотники. Давайте називати речі своїми іменами. "Вагнер" є терористичним угрупованням. Вони є злочинцями в очах міжнародного права, а також з точки зору моралі.

– Який ваш прогноз? Чи побачимо ми крах чинного російського режиму наступного чи навіть цього року?

– Я не бачу такого колапсу, як ми очікуємо, що вся держава розвалиться. Треба бути реалістами. Росія залишиться там, де вона є. Вони не зникнуть. Вони програють війну, але не зникнуть. Вони не будуть демократичними. Вони завжди будуть для нас загрозою, але ми повинні зробити їх якомога слабшими, щоб цивілізований світ міг їм протистояти.