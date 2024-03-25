“Сюрпризи” від ТЦК: в яких неочікуваних місцях роздають повістки

Нові серії “полювання ТЦК” в Україні шокують Мережу. Військкоми ганяються за чоловіками, збивають з ніг та “пакують” їх до бусів. Військові не підтримують таку “лагідну” мобілізацію. У ТЦК відмовчуються і навіть відкривають кримінальні справи проти військовозобов’язаних, які не з’являються на ВЛК.

Усі деталі резонансних ситуацій за участі представників ТЦК розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.

“Важка” робота ТЦК

В Одесі чоловіка намагалися вивести з маршрутки, бо той показав посвідчення про інвалідність. А от представник ТЦК хотів побачити саме військовий квиток. Ба більше, військком заявив, що пред’явлені документи — фальшивка.

А у Львові місцеві зняли на відео, як люди у формі “пакували” чоловіка в автівку.

Схожа ситуація відбулася і у Чернівцях. Знову силою заштовхують в автобус. Одразу чотири особи у формі на одного військовозобов’язаного.

В іншому випадку, влаштували гонитву, ймовірно, хотіли пограти в “квача”. Повідомляють, що на Чорновола у Львові кілька чоловіків у військовій формі доганяли чоловіка, який намагався від них втекти.

Все-таки люди у військовій формі зловили чоловіка і традиційно силоміць погрузили у бусик.

Далі — більше. Якщо представники ТЦК не можуть наздогнати на своїх “двох”, то просто придавлять машиною. Кадри, що шокують, зняті у місті Бучач на Терпопільщині, запевняють у Мережі.

Якщо ви думаєте, що бачили все, то помиляєтесь. Мережею шириться відео, де нібито ТЦКшники видерлись на будову і виписують повістки будівельникам. Як стверджується, відео зняте у Тернополі.

Тим часом військові не розуміють таких дій від ТЦК та не підтримують “лагідну” мобілізацію, яку ми спостерігаємо чи не щодня на вулицях України. Про це заявив командир відділення та художник у цивільному житті Дмитро Гапчинський в ексклюзивному інтерв’ю для TSN.UA.

Але хоч якось у ТЦК таки реагують на “законні” дії своїх підлеглих. У Львівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки проводять службове розслідування через інцидент із затриманням волонтера Кирила Тарана. Нагадаємо, дружина потерпілого, в суботу, 16 березня виклала відео у Мережу, де видно, що люди у формі насильно із застосуванням фізичної сили затримали посеред вулиці волонтера та заштовхали до буса.

Жінка стверджує, що під час інциденту працівники відомства порвали її чоловіку куртку та штани, а також розбили окуляри і телефон. Вона додає, що ніяких повісток на місці затримання не вручали. Пізніше чоловіка відпустили.

Однак, на цьому історія не завершилася. У Львівському обласному ТЦК і СП повідомили, що на Кирила Тарана відкрито кримінальну справу через те, що він не з'явився 20 березня за повісткою на проходження військово-лікарської комісії. У військкоматі уточнили, що поважних причин для своєї неявки він не повідомив.

“Тримаємо в курсі щодо ситуації з громадянином Кирилом Тараном, про якого раніше писали ЗМІ. Пан Таран не зʼявився 20 березня за повісткою на проходження військово-лікарської комісії. Поважних причин для своєї неявки він не повідомив.

Щодо військовозобов’язаного громадянина Кирила Тарана відкрито справу за 336 статтею Кримінального кодексу України “Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період”. Карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

Зазначимо, що військовозобов’язаному громадянину Кирилу Тарану 17 березня у присутності адвокатів було вручено повістку для проходження військово-лікарської комісії 20 березня 2024 р. Наголошуємо: у визначений законом термін зазначена особа за повісткою не з’явилася”.

Волонтер вже відреагував на заяву ТЦК і запевнив, що все що там написано — фейк.

“17.03.2024 року після висвітлення у ЗМІ ситуації, що склалась відносно мене, мене було повернуто до м. Львова, та в подальшому звільнено. Цього ж дня я звернувся у лікарню з метою фіксації тілесних ушкоджень та медичного огляду.

Після огляду лікаря мені було призначено лікування. За моїм проханням, моїм адвокатом 19.03.2024 засобами поштового зв’язку було відправлено заяву до Шевченківського РТЦК та СП з проханням вважати мою неявку 20.03.2024 року до РТЦК та СП поважною, відповідно до повістки про уточнення облікових даних (така повістка була вручена мені особисто). До заяви було додано медичні висновки лікаря на підтвердження поважності причини моєї неявки.

Крім того, повідомляю, що згідно п. 11 ст. 15 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” №2232-ХІІ від 25.03.1992 року, поважною причиною неприбуття призовників до призовних дільниць у строк, установлений ТЦК та СП, які підтверджені відповідними документами, визнається, зокрема хвороба.

Таким чином, я повідомив про поважність причини неявки до Шевченківського РТЦК та СП, а тому викладена інформація на Facebook сторінці Львівського обласного ТЦК та СП без належних доказів моєї неявки та щодо реєстрації ЄРДР не знаходить свого підтвердження”.

Але не все так однозначно, як-то кажуть. Цікаві коментарі з'явилися під дописом відомого волонтера:

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ШОК! ТЦК піднялися ще вище! Вже ловлять призовників на будівництві та навіть на деревах!

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