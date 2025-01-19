СЗЧ у війську: Сирський розповів про кількість випадків дезертирства

Сирський стверджує, що за останній період на одну третину зменшилась кількість СЗЧ.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, скільки військових повернулися з СЗЧ після ухвалення закону, який дозволяє повернутися до лав ЗСУ без кримінальної відповідальності військовослужбовцям, які вперше вчинили самовільне залишення частини.

Про це Сирський розповів в інтерв'ю Андрієві Цаплієнку в ефірі ТСН.Тиждень.

"За останній період на одну третину зменшилась кількість СЗЧ. З одного боку. З іншого боку, повернулося близько 10 тисяч військовослужбовців з СЗЧ до батальйонів резерву, а 4,5 тисяч вже беруть участь у бойових діях. Тобто люди усвідомили, що вони зробили вчинок, який має ознаки кримінального порушення", – каже головком ЗСУ.

За його словами, як правило більша частина військових, що повертаються з СЗЧ, йдуть в інші бригади. Але трапляється, що повертаються і в свої.

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ІНТЕРВ'Ю СИРСЬКОГО! ТЕРМІНОВО! НАРЕШТІ СКАЗАВ ПРАВДУ! ЕКСКЛЮЗИВ ТСН.ТИЖНЯ

Раніше Олександр Сирський відповів, чи може Україна втримати Покровськ.

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