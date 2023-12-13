Т-64 та трофейний Т-62: воїни ЗСУ розповіли, як воюють на радянських танках (фото, відео)

Сухопутні війська України - механізовані і танкові війська, ракетні війська та артилерія, армійська авіація, частини протиповітряної оборони, спеціальні війська та логістика. А ще - бригади територіальної оборони.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Івана Петричака.

Т-64 на фронті "полює" на ворожу піхоту

Напередодні українці відзначали День Сухопутних військ України. Спеціально з цієї нагоди ТСН показує одну з найефективніших складових нашої "сухопутки" - танкістів славетної 59-тої бригади імені Якова Ганзюка.

Війна в Україні

На Донецькому напрямку воює танк Т-64, він працює по ворожій піхоті, яка штурмує позиції українських захисників. Вогонь танка корегують з безпілотників. Це на пострілах прямою наводкою танкісти бачать свою ціль, а стріляючи навісом із закритої позиції як зараз - танк фактично сліпий.

На цьому напрямку екіпаж Т-64 під командуванням військового Василя - один з найдосвідченіших. Тут, кажуть хлопці, розслаблятись ніколи, але такі навантажень - ще “квіточки”. Днями танкісти повернувся із справжнього пекла війни - з Авдіївки.

Там танк атакував дрон-камікадзе. На щастя, екіпаж танку вижив. Навідник Віктор як ніхто знає - на війні смерть ходить дуже близько. Його бойовий досвід розпочався ще 2014 року і це вже не перший його екіпаж. А кількість своїх контузій він уже перестав рахувати. В екстрених ситуаціях, коли ворог криє дуже щільно - уся надія на механіка-водія. Євген за машиною стежить і та, каже - ще ні разу не підвела.

Танк Т-64

Т-62 на фронті - трофейний російський танк

Воює на фронті і Т-62. Йому уже як пів століття, але, жартома і з любов'ю - танкісти прозивають “Абромсом”. Це не просто раритет - це російський трофей. Його у ворога хлопці забрали ще на півдні, модернізували.

Військові кажуть, що зброя ефективна у вмілих руках. Серед одного із екіпажів танку - два Герої України. Щоправда, звання вони здобули воюючи сучасній машині. Командує героями - командир танкового батальйону Олександр Вікторович.

Танк Т-62

Бойовий комбат 59-тки пояснює - на таку стару техніку молоді екіпажі потрібно перевчати. А він цю машину добре знає, тож і виїжджає регулярно підтримати фронт.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зривають ротацію окупантів влучними пострілами! ГУЧНИЙ репортаж з передової

Нагадаємо, воїни ЗСУ розповіли про 12-годинний бій та як їм допоміг "Усик".

Читайте також провідні новини дня: