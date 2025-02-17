Так було з Північною Кореєю: експерт відповів, чи може Трамп втратити інтерес до війни в Україні

На думку експерта, якщо президент США забуде про Україну, то Китай зрозуміє, що Трамп слабкий.

З Північною Кореєю під час першого президентського терміну Дональд Трамп тричі зустрічався з диктатором Кім Чен Ином, проте всі його спроби роззброїти Пхеньян зазнали поразки, і він втратив інтерес до цього питання.

Чи може Трамп втратити інтерес до України, щойно зрозуміє, що Росія не готова до жодних поступок, розповів директор програми "Північна Америка" Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв в ексклюзивному коментарі для ТСН.ua.

На думку експерта, Трамп зробив занадто велику ставку на Україну та врегулювання війни.

"Якщо з КНДР там була пряма зацікавленість з Китаю, і вони вийшли на якесь спільне погодження на тлі економічної війни, то тут, якщо Трамп забуде про Україну, почне програвати в цих переговорах, Китай зрозуміє, що Трамп слабкий. А Трамп не може цього допустити. Тому йому не вдасться відкараскатися від України. Навіть, якщо він дуже захоче", – переконаний Олександр Краєв.

Раніше президент Володимир Зеленський озвучив, чи визнає Україна переговори у Саудівській Аравії.

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