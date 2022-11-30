"Експертиза трупа є": як працює та що можна почути в "Пункті незламності" у Київському СІЗО

В самому незвичному пункті допомоги, над яким два дні поспіль жартують соцмережі, зустрічають з кавою та памперсами.

В українських тюрмах та СІЗО останніми днями облаштували пункти допомоги населенню, де можно зігрітись, підзарядити гаджети, випити води, чаю, кави та навіть поміняти памперс маленькій дитині. Ці локації були створені за аналогією з "Пунктами незламності", хоча на офіційних мапах їх не знайти.

Водночас ця ініціатива не залишилась поза увагою українців – нововведення почали жваво обговорювати в соцмережах, жартуючи про те, а чи можно залишитись там на 15 діб, чи будуть випускати звідти, чи варто вітатись тим, використовуючи жаргонне "Вечір в хату".

Журналіст ТСН.ua побував у найбільш незвичному пункті допомоги столиці, який розташований на території Київського слідчого ізолятору. Свій візит ми навмисно зробили тоді, коли в частині Шевченківського району Києва була відсутня електроенергія. Крім того, прийшли туди під виглядом перехожого, у якого на холоді розрядився телефон. Перед цим довелося близько години активно ним користуватись, щоб дійсно розрядити.

Вхід в Пункт незламності знаходиться поруч з КПП. Фото: "Киъвський слідчий ізолятор"

Знайти тюремний "Пункт незламності" виявилось не складно – він розташований при вході в СІЗО. В момент нашого приходу працівники ізолятору як раз прикручували до стіни обігрівач.

Пункт незламності Київського СІЗО

На двозначне питання про те, чи можно посидіти та підзарядити телефон, присутні чоловіки відповіли: "Так, звичайно" та показали місце, де був електроподовжувач. "Будь ласка, є вільні зарядки, можемо запропонувати кави або чаю", - звернувся до мене один із працівників СІЗО.

Зігрівають і ремонтують

Вже через декілька хвилин з’ясувалось, що один з подовжувачів не працює. Хлопці дістали скриню з інструментами та почали гуртом ремонтувати цей пристрій. За декілька хвилин з’ясувалось, що проблема в кабелі і цей подовжувач замінили на інший.

Протягом хвилин п’ятнадцяти з відвідувачів був тільки журналіст ТСН.ua. На столі для майбутніх відвідувачів розклали упаковки з вафлями, в шафі поруч я помітив гречані пластівці швидкого приготування, поруч був чай та кава, печиво, паперові стаканчики та кулер з питною водою. На полиці в іншій шафі стояла упаковка памперсів другого розміру (для малюків, які важать від 4 до 7 кг).

Розмови відвідувачів - не для вразливих

За мить сюди прийшли два нові відвідувача. Як з’ясувалось, вони прийшли по своїх справах в СІЗО, з собою мали величезну папку з висновками експертизи. Виявилось, що в матеріалах йшлося про експертизу розтину трупа. Саме це вони негучно обговорювали, дивлячись на фото, на яких дійсно було зображено вбиту людину.

"Так, експертиза трупа є", - тихенько обговорювали між собою двоє чоловіків.

В цей момент зайшов кремезний чоловік та інспектуючим поглядом оглянув приміщення.

"Ви тут - головний "Лук’ян", - жартома звернувся до нього інший чоловік, який зайшов слідом.

З розмови стало зрозуміло, що керівник СІЗО прийшов оглянути те, що зроблено станом на зараз.

"Навіть з поліції дзвонили, я ділився з ними досвідом", - повідомив керівник установи.

Час від часу всі присутні звертали увагу на телевізор, де в ефірі телемарафону на каналі "1+1" військовий експерт розповідав про орієнтовну кількість ракет, яка залишилась у Росії. Не звертали на це увагу лише двоє чоловіків, які спілкувались про експертизу трупа.

Також з’ясувалось, що в разі потреби в цьому пункті допомоги можуть увімкнути генератор, в наявності є декілька теплих ковдр. Проте з Інтернетом тут поки не все гаразд. Працює мобільний Інтернет, а підключитись до Wi-Fi поки виявилось неможливим.

Так виглядає "Пункт незламності" зсередини

За словами працівників установи, в найближчому майбутньому вони планують облаштувати кімнату, де матусі зможуть перебувати з маленькими дітьми.

Герой мемів та жартів

В той же час, в соцмережах дописувачі досі продовжують обговорювати цю локацію. Одні пропонують поселити там деяких політиків, другі так і пишуть: "Це топ. Вогонь. А звідти випускають?". Ці жарти між собою обговорюють вже навіть самі працівники ізолятору та запевняють, що пускають та випускають всіх.

Не залишив поза увагою пост в соцмережі і колишній голова Державної митної служби (за часів Януковича влада відправила його до цього СІЗО) Анатолій Макаренко. Він так прокоментував пост про пункт допомоги: "Як один із гостей "Пункту незламності" у 2010-11 рр., підтверджую - кращого місця для роздумів на тему темряви і світла не знайти. А, взагалі, чудова ідея. Без іронії. Але, трішки генератор в кімнаті напружує".

Як виявилось, роблячи фотозвіт про свій "Пункт незламності", пенітенціарії сфотогрували вимкнений генератор в приміщенні. Це стало приводом ще для однієї хвилі жартівливих дописів. Користувачі соцмереж почали жартувати, що, мовляв, навіть самі незламні можуть зламатись, якщо генератор буде працювати в приміщенні. В той же час знайшлись і такі, хто оцінив саму наявність генератора, розуміючи, що жарти про "газову камеру" - це лише жарти дописувачів: "А як до вас потрапити? Розбити вітрину достатньо? Чи треба щось вкрасти з супермаркету?"

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