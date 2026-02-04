Так може закінчитись війна в Україні: політолог назвав найреалістичніший сценарій

Тривалість війни в Україні та обстріли залежатимуть від декількох факторів. / © ТСН

Після нічної російської ракетно-дронової атаки по українській енергетиці (цей удар вважається наймасштабнішим з початку року) окремі громадські діячі вкотре піддали великому сумніву те, що мирні переговори спроможні якимось чином швидко завершити війну Росії проти України.

Наприклад, громадський діяч та віце-президент Українського союзу промисловців і підприємців Валерій Пекар на своїй сторінці у соцмережі опублікував мапу атакування України російськими дронами та ракетами та підписав це зображення так: «На мапі зображений черговий раунд російсько-українських переговорів».

Своєю чергою, політолог Володимир Фесенко в коментарі для ТСН.ua висловив думку, що ніякого швидкого завершення війни взагалі не очікується.

«Очікування швидкого закінчення війни має ірраціональний характер. Це прояв втоми від війни. Якщо реально оцінювати ситуацію, то хоч і почалися достатньо продуктивні, серйозні переговори в трьохсторонньому форматі, але передумов для завершення війни поки немає. Поки не зміниться позиція Росії щодо виведення українських військ з Донбасу, ніякого прориву у переговорах не буде. Відповідно, не варто чекати завершення війни найближчим часом», — каже Фесенко.

При цьому він вважає, що вкрай маловірогідним є добровільний варіант виводу українських військ з Донбасу.

«Президент навряд чи піде на такий крок, як одностороннє виведення військ з Донбасу. Це, скоріш за все, викличе негативну реакцію в суспільстві. Крім того, президент розуміє ризики. Це (виведення — Ред.) не гарантує нам завершення війни. Нагадаю, що позиція Росії стосується не лише Донбасу. Росія включила до складу своїх територій, до своєї конституції Запорізьку та Херсонську області. Виведення військ з Донбасу може стати прецедентом, який обумовить наступну вимогу Путіна про те, що Україна має вивести свої війська із Запоріжжя та Херсона. Потім з Харкова», — висловлює свою думку політолог.

При цьому він додає, що найбільш вірогідним сценарієм найближчого майбутнього є продовження війни.

«Виснаження у різних формах буде у обох сторін. Для нас існує більше ризиків, тому як частина територій зараз є окупованими, війна триває на нашій території, тому ми страждаємо більше та отримуємо більше ударів, ніж Росія. Тому я не погоджуюсь з тими, хто каже, що ми не повинні погоджуватися на припинення вогню», — каже Фесенко.

На його думку, якщо американці будуть більш наполегливими по відношенню до Путіна, то можуть вплинути на нього. Особливо — Трамп.

«Можливий поступовий, поетапний шлях припинення вогню. Наприклад, спочатку — енергетичне перемир’я, але зафіксоване на папері, а не усна домовленість, потім — перемир’я на морі, потім — повітряне, а фінальний етап — на суходолі. Якщо українським військам вдасться стабілізувати ситуацію на фронті та збільшити кількість втрат з російського боку, якщо буде належний тиск з боку США та Європи на Росію, то протягом певного часу це зможе змусити Росію до реальних переговорів про закінчення війни. Коли саме? Друга половина 2026 або у 2027 році — сказати важко. Різні чинники можуть впливати на цю ситуацію», — впевнений політолог.

При цьому, на думку Фесенка, закінчення війни у першому півріччі 2026 — малоймовірне.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що насправді вимагає Путін від України. Американські фахівці наголошують, що Кремль свідомо просуває сценарій втрати Донеччини.




