Так танк ще не продавали: волонтери заробили перший мільйон із ворожого залізяччя

Поки тривають аукціони вінницькі волонтери вже думають, які запчастини панцерника ще пустити на сувеніри.

Вінницькі волонтери розрізали спалений російський танк і продали його на сувеніри. Гроші спрямують на допомогу бійцям та дітям, чиї батьки у полоні. Із дула рашиського танку умільці виготовили півтисячі сувенірних кілець, за якими черги вже на аукціонах у США, йдеться в ТСН.

Машину на 1200 кінських сил росіяни називали літаючим танком, але українські розвідники швидко приземлили ворожого панцерника “Джавеліном”. Гордість ворожого оборонпрому в українських полях перетворилася на купу брухту.

Тож зварювальники показово відрізали від танку дуло. 125 міліметрову гармату перетворюють на звичайні труби, які згодом пустили на сувеніри. “Я коли бачила це дуло, я не вірила, що з них можуть вийти такі гарні кільця, поки не побачила як нарізають, шліфують, наносять такий матеріал”, - каже співзасновниця проєкту Діана Подолянчук.

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Саме у волонтерки Діани виникла ідея пустити рашиський танк на сувеніри. Із гармати вдалось нарізати півтисячі тоненьких кілець. На кожне нанесли гравіювання із номером та назвою проєкту. “Кілечко коштує 250 доларів, його можна замовити на сторінках проекту і також у нас є аукціони, ми надаємо партнерам для міжнародних аукціонів”, - кажуть волонетри.

Завдяки розпиленій зброї вдалось зібрати вже більше мільйона гривень, усі підуть на благодійність. “Ми плануємо витратити на діток, чи рідні перебувають у полоні. Ми хочемо придбати їм планшети для навчання, часто тривога, вони спускаються у сховище і ми хочемо, щоб мали якісні планшети. Наступна - це допомога Силам оборони”, - розповідають волонтери.

Декілька таких кілець є в головнокомандувача Валерія Залужного та начальника ГУР Кирила Буданова, а один сувернір з російського танку з’явився на кадрах фільму “Рік” Дмитра Комарова. “Мета цього проєкту продемонстувати як шматок металу, який приїхав вбивати українців, переробляється і буде допомагати українцям нищити ворога”, - зазначає преставник ГУР.

Поки тривають аукціони вінницькі волонтери вже думають, які запчастини панцерника ще пустити на сувеніри. А коли ця сировина закінчиться - в черзі на переробку стоїть вже наступний російський Т80.

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