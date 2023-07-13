"Так задовільняє свої сексуальні потреби": власниці згвалтованої корови на Хмельниччині вимагають ув'язнити сусіда

В гучній справі про зґвалтування вагітної корови на Хмельниччині з’явилися нові подробиці. Після того, як поліція закрила справу, а потім поновила розслідування, родина власниці тварини заявила, що це сталося через шалений резонанс на всю країну.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповіла донька власниці корови Оксана Булка.

"Життя нашої родини склалось так, що ми вперше так серйозно зіткнулись із правовою системою України, – розповідає Оксана Булка. – Ми були в рожевих окулярах, вважали, що все працює дуже чесно. Зараз ці рожеві окуляри знялись самі по собі. Те, що закривали справу – ми це порівняли з тим, начебто нам дали по голові. Слідчий зателефонував моїй сестрі та повідомив, що справу закрито у зв’язку з тим, що немає складу злочину. Нас це обурило через те, що тварину було понівечено. Пройшло вже півтора місяця, а на тварині досі є рани, які ми досі обробляємо. Її два тижні лікували ветеринари – капали, кололи. Мама доглядає за нею, як за дитиною – встає вночі, щоб доглянути, дає тертий бурячок. Корова майже два тижні не могла їсти та пити – у неї були вибиті зуби. Ми вдома п’ять разів перечитували статтю 299 ККУ, щоб зрозуміти, чому так сталось, чому поліція не вбачає злочину. Поліція вважала, що якщо тварина залишилась живою, то немає злочину. Ми поскаржились у громадську організацію UАnimals, нас підтримали, розголос зробив свою справу. Провадження було поновлено".

За словами Булки, є інформація, що людина, яка вчинила злочинні дії з коровою, робить таке не вперше.

"Є свідки, але чомусь йому все сходить з рук. Одні кажуть, що він хворий, інші стверджують, що його відкупляють батьки. Якщо він таке робить не вперше, то можна тільки уявити, що буде далі. На допиті він, фігурант, сказав, що під час сп’яніння йому хочеться таким чином задовільняти свої сексуальні потреби. Наша поліція чекає на те, що станеться більш жахливе? Чи подумали, що якщо подія сталась у селі, то хто там буде робити розголос? Людей у селі це теж обурювало, прохали не залишати зло непокараним, прохали довести справу до кінця", - обурюється пані Оксана.

До цього вона додає, що їхня корова на прізвисько Рижа зараз, після лікування, почувається більш-менш нормально.

"Під час зґвалтування вона була на 7-му місяці вагіності. Це молода корова, їй три роки, нещодавно, п’ять днів тому вона розтелилась, народила бичка. Під час знущання вона дивом не втратила його", – емоційно каже пані Оксана.

Крім цього, Оксана Булка каже, що після знущання з корови одна з родичок фігуранта зателефонувала братові власниці корови та поцікавилася, мовляв, куди подівся трактор, за допомогою якого ґвалтівник тягнув корову по землі.

"Брат їй відповів, що не знає, де трактор, і розмова на тому завершилась", – каже пані Оксана.

Не просто корова

За словами пані Оксани, корова для їхньої родини – не просто тварина.

"Для моєї мами ця корова – член родини, це життя для неї, це стимул для неї. Вимагаємо логічного правового завершення, щоб цю людину (фігуранта справи – Ред) затримали та ув’язнили", емоційно каже Оксана Булка.

Невдовзі можлива підозра

В поліції Хмельницької області нам повідомили, що поновлення розслідування – не єдина новина в цій справі.

За словами речниці обласної поліції Інни Глеги, не виключено, що фігурантові справи невдовзі може бути оголошена підозра. Це може статися після отримання поліцією результатів відповідних досліджень.

"Справа корови": що відомо

За інформацією зоозахисного руху UAnimals, наприкінці травня в селі Антоніни на Хмельниччині місцевий мешканець жорстоко познущався з корови – прив’язав її до трактора та рушив. За словами Оксани Булки, зловмисник розігнав трактор на повну швидкість, після чого корова знесилилася і впала. Внаслідок цього у тварини шкіра була обдерта до м’язів, травмовані роги, вибиті зуби. Також з’ясувалося, що корова була вагітною.

Правоохоронці розшукали зловмисника, ним виявився 22-річний місцевий мешканець. Було відкрите кримінальне провадження, яке нещодавно було закрите, але після розголосу знову поновлене.

Якщо провина фігуранта буде доведена в суді, йому загрожує покарання до трьох років в’язниці.

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