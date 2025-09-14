ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
921
1 хв

“Така реакція — зелене світло для Путіна”: Жданов шокував, навіщо Росія атакувала Польщу

Очільник Кремля розуміє, що може робити, що заманеться, а НАТО буде просто «стурбоване».

Автор публікації
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Олег Жданов

Олег Жданов / © ТСН

Росія перевіряє реакцію НАТО на вторгнення до однієї із країн НАТО нещодавньою атакою «Шахедами» по Польщі. Водночас реакція, яку побачив світ — «зелене світло» для очільника РФ Володимира Путіна.

Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, очільник Кремля розуміє, що може робити, що заманеться, а НАТО буде просто «стурбоване».

«Він розуміє, що завтра, якщо він захопить Нарву „зеленими чоловічками“, НАТО буде „стурбоване“. До речі, коли про ці червоні лінії казали, я висловлював припущення, що Путін може розвалити НАТО за 24 години. Напасти на одну з країн НАТО — і все. І вони на четвертій Статті власного Статуту — консультації стосовно загроз — погризуться, як щури, і з’їдять одне одного. І на цьому НАТО закінчиться. От що робить Путін», — каже Олег Жданов.

Раніше ми писали, що військовий назвав терміни, коли може закінчитися війна в Україні.

